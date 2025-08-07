¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¼ç¾¡¡À¼±ç¤Ë´¶¼Õ¡¡¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤¯¡Ä¾¡¤Ä¤³¤È¤À¤±¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¡þÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âè3Æü¡¡1²óÀï¡¡¹ÎÍ£³¡½£±°°Àî»ÖÊ÷¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬µÕÅ¾¤Ç°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò²¼¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤Ç²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡¶õµ±À±¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç¹µ¤¨¤â´Þ¤á¤Æ¤¹¤´¤¤±þ±ç¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢Á´°÷¤Ç°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼±ç¤Ë´¶¼Õ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÊ·°Ïµ¤¤â°¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤»¤º¾¡¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤Ë¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡»Ë¾åºÇ¤âÃÙ¤¤¸á¸å7»þ29Ê¬³«»Ï¡£½øÈ×¤Ï¼éÈ÷¤Î¥ß¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£4²ó¤Ë¤Ï¼ººö¤«¤éÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¤¬¡Ö¸©Âç²ñ¤«¤éÇ´¤ê¶¯¤¯¡¢¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥¨¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤È¡×Áª¼ê¤ò¸ÝÉñ¡£¤½¤·¤ÆÁÛÄêÄÌ¤ê¤Î¸åÈ¾¾¡Éé¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¹»¤Ï6Æü¡¢º£Ç¯1·î¤ËÎÀÆâ¤ÇË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Èï³²À¸ÅÌ¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÊ¸½ñ¤òÈ¯É½¡£ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï¡¢Æ±¹»¤¬3·î¤Ë¸·½ÅÃí°ÕÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤¿»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò5Æü¤ËÈ¯É½¡£6Æü¤Ë¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ½Ð¾ì¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÊÑ¹¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
