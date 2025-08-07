¡Ö¥¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¿Íµ¤Îø¥ê¥¢½Ð¿È¥¤¥±¥á¥ó¡¢¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È15ÉÃ´Ö¥¥¹¡Ö¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×Á¢Ë¾¤ÎÀ¼
¡¡¿Íµ¤¥ê¥¢Îø¡Ø¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È2¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥±¥á¥ó¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡¦¥»¥«¥¤¤¬°ÕÃæ¤Î¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ß¥¥¹¡£15ÉÃ´Ö¤ÎÄ¹¼Ü¥¥¹¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡Ö¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÁ¢Ë¾¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¥â¥Ç¥ë¤È15ÉÃ´Ö¥¥¹¤Î½Ö´Ö
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Øtimelesz project¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°Ãæ¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥«¥¯¥Æ¥ë¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¤¬¥Ö¥ë¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤«¥Ô¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Çµï¤ëÅç¤¬·è¤Þ¤ë¡Ë¡É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤Þ¤¿¤âÁÛ¤¤¿Í¤Î¤¢¤ó¡Ê26ºÐ¡¿nuts¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ÈÎ¥¤ì¤ë»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥»¥«¥¤¡Ê28ºÐ¡¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡Ë¡£¤½¤ÎÌë¡¢¥»¥«¥¤¤Ï¤¢¤ó¤Î¸µ¤òË¬¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ù¥Ã¥É¤ËºÂ¤ê¡¢¸ß¤¤¤ÎÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦2¿Í¡£ºÆ²ñ¤ò´î¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¤Î»ö¤ò¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥»¥«¥¤¤Ë¡Öº£1ÈÖÁÛ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ï¥»¥«¥¤¤¯¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤¢¤ó¡£2¿Í¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ò¸ò´¹¤·¹ç¤¤¡Ö¤¹¤ì°ã¤¦¤Ê¡Á¡×¤ÈÊÌ¤ì¤òÀË¤·¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡ÖºÇ¸å¤Ë1¤Ä¤ï¤¬¤Þ¤Þ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¥¥¹¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¥»¥«¥¤¡£¤¢¤ó¤¬ð÷¤¯¤È¡¢2¿Í¤ÏÄ¹¤¤¥¥¹¤ò¤·¤¿¡£15ÉÃ´Ö¤Î¥¥¹¤Ë¡Ö¤¤¤ä¡Á¡ª¤¨¤¨¤Ê¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î²°Éß¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦2¿Í¤ÎÎø¤Î¹ÔÊý¤Ï¡Ä¡ª¡©