¡Ö³°ÌÈÀÚÂØ¡×ÌäÂê¤ò»£±Æ¤·£Ó£Î£ÓÅê¹Æ¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ò½ñÎàÁ÷¸¡¡Ä·Ù»¡¤Î¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿
¡¡³°¹ñ¤Î±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤òÆüËÜ¤ÎÌÈµö¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡Ö³°¹ñÌÈµöÀÚÂØ¡Ê³°ÌÈÀÚÂØ¡Ë¡×¤Î»î¸³Ãæ¤ËÌäÂê¤òÆ°²è»£±Æ¤·¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÉÜ·ÙÌç¿¿½ð¤Ï£·Æü¡¢Ãæ¹ñÀÒ¤Î£´£°ºÐÂå¤ÎÃË¤ò°ÒÎÏ¶ÈÌ³Ë¸³²ÍÆµ¿¤Ê¤É¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤Ï£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ³È»¶¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤Ï£¶·î¡¢Æ±ÉÜÌç¿¿»Ô¤ÎÌç¿¿±¿Å¾ÌÈµö»î¸³¾ì¤Ç¡¢¡û¡ß¼°¤Ç¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤òÌä¤¦¡ÖÃÎ¼±³ÎÇ§¡×¤ÎÌäÂê¤ò¾®·¿¥«¥á¥é¤ÇÆ°²è»£±Æ¤·¡¢ÉÜ·Ù¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤¿µ¿¤¤¡£
¡¡ÃË¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¼Ô¤Ç¡¢Æ°²è¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¡£Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤¬»î¸³¾ì¤ÇÌäÂê¤ò²ò¤¯ÍÍ»Ò¤äÌäÂê¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³°ÌÈÀÚÂØ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ù»¡Ä£¤¬¡ÖÃÎ¼±³ÎÇ§¡×¤ÎÌäÂê¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤É¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£°·î¤Ë±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
