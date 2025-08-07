»°É©¡Ö¿··¿¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¡× 13Ç¯¤Ö¤ê¡ÈÉü³è¡É¤Ç¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×µé¤Î¡ÈÁ´Ä¹4.4m¡É¼êº¢¥µ¥¤¥º¤ËÀº×û¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯´é¡×ºÎÍÑ¡ª SUV²½¤ÇÉü³è¤·¤¿¡Ö²û¤«¤·¥â¥Ç¥ë¡× ÆüËÜÅêÆþ¤Ë´üÂÔ
ÆüËÜÆ³Æþ¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¡×
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê»°É©¡Ë¤Ï2025Ç¯7·î2Æü¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥â¥Ç¥ëÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï2012Ç¯¤Î½ªÇä°ÊÍè¡¢µ×¡¹¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢3Îó¥·¡¼¥È¤Î¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀèÂå¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡¢Âç¤¤¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¡Ö¿··¿¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤âË¾¤ß¤¿¤¤¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¿··¿¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4410mm¡ßÁ´Éý2000mm¡ßÁ´¹â1580mm¡£
¡¡Á´Ä¹¤Ï¥È¥è¥¿¡Ö¥«¥í¡¼¥é¥¯¥í¥¹¡×¤ä¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-30¡×¤Ê¤É¡¢C¥»¥°¥á¥ó¥ÈSUV¤Ë¶á¤¤Ä¹¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´Éý¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼ÊÂ¤ß¤Î2000mm¤È¤«¤Ê¤ê¥ï¥¤¥É¤Ç¤¹¡£Á´¹â¤â1580mm¤ÈÄã¤á¤Ê¤¿¤á¡¢SUV¤È¤·¤Æ¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë»°É©¤ÎºÇ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥·¡¼¥ë¥É¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ò³è¤«¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê°õ¾Ý¤ÈÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï1.3¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥Ü¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î2¤Ä¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»ÅÍÍ¤é¤·¤¯¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï6Â®MT¤È7Â®DCT¤Î2¤Ä¤«¤é¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ¤Ï103kW¡Ê140PS¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ115kW¡Ê156PS¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ÖºÇ¹â½ÐÎÏ80kW¤Î1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¼«Á³µÛµ¤4µ¤Åû¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë36kW¤Î¶îÆ°ÍÑ¤È15kW¤ÎÈ¯ÅÅÍÑ¤Î2¤Ä¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤È¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢1.4kWh¤Î¶îÆ°ÍÑ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢Áö¹Ô¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¶îÆ°¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Þ¥ë¥Á¥â¡¼¥É¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¯¤È¤ä¤ä¤³¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥Ô¥ó¤È¤¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ë¥Î¡¼¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖE-TECH¡×¤ÈÆ±¤¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿··¿¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¤Ï¥ë¥Î¡¼¼Ò¤Î¥Ð¥ê¥ã¥É¥ê¡¼¥É¹©¾ì¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¥ë¥Î¡¼¿§¤Î¶¯¤¤»°É©¼Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢¥ë¥Î¡¼¤«¤éOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡ÖCMF-B¡×¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï»°É©¤¬2023Ç¯¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÇÈ¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Î¡ÖASX¡×¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ï¥Ã¥Á¥Ð¥Ã¥¯¤Î¡Ö¥³¥ë¥È¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥ë¥Î¡¼¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥·¥¢¡×¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ä¡Ö¥¢¥ë¥«¥Ê¡×¤Ê¤É¤È¶¦ÄÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï160mm¤ÎÁ°¸å¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï434¡Á566¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍÆÎÌ¤ò³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤¹¤È1455¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡Google¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²»À¼Ç§¼±¤Ç¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤äÄÌÏÃ¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤ÊGoogle¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤äGoogle¥Þ¥Ã¥×¡¢³Æ¼ï¥¢¥×¥ê¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ëGoogle Play¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤È³ÈÄ¥À¤òÈ÷¤¨¤¿¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ»Ô¾ì¸þ¤±¤Î¿··¿SUV¤Ç¤¢¤ë¥°¥é¥ó¥Ç¥£¥¹¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¼ÖÌ¾¤ÎÉü³è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à¤äÁõÈ÷ÌÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ë¥Þ¹¥¤¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë1Âæ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£