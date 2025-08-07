TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å11»þ4Ê¬¤Ë¡¢Âç±«·ÙÊó¡ÊÅÚº½ºÒ³²¡Ë¤òÇðºê»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡ÚÂç±«·ÙÊó¡Û¿·³ã¸©¡¦Çðºê»Ô¤ËÈ¯É½ 7Æü23:04»þÅÀ

²¼±Û¡¢Ãæ±Û¡¢º´ÅÏ¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£¿·³ã»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Çðºê»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡3»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡60mm

¢£¿·È¯ÅÄ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£Â¼¾å»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¦¿»¿å
¡¡
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡7ÆüÌëÃÙ¤¯

¢£º´ÅÏ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÂÛÆâ»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£´ØÀîÂ¼
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü