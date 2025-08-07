¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡¡¥Ç¥³½Ð¤·¥ë¥Ã¥¯¤ÇÎ®¤·¤½¤¦¤á¤óËþµÊ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¤Î°ìÊý¤Ç¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤¬7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Ë¡¢Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ò³Ú¤·¤à°ì¥³¥Þ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖºÚÆá¤µ¤ó¤Î²ÆµÙ¤ß¡£Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡ª¡ª²Æ¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤ÈÊó¹ð¡£T¥·¥ã¥Ä¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤Î¹âÌÚ¤µ¤ó¤¬Á°È±¤ò·ë¤ó¤Ç¤ª¤Ç¤³¤ò½Ð¤·¡¢Î®¤·¤½¤¦¤á¤ó¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³§¤µ¤ó¤â²Æ¤ÏÌÍÎà¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡©¤ï¤¿¤·¤ÏÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¶âÍËÆü¡ª´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¤À¤·¤Ê¤Ê¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²¿»ö¤Ë¤âÁ´ÎÏ¤À¤Í¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡×¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î´é¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£