¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û¹ÎÍ¤¬½éÀïÆÍÇË¤Ç½Õ²ÆÄÌ»»£¸£°¾¡ÌÜ¡¡Ãæ°æ´ÆÆÄ¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¡×
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÂè£³Æü¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡ËÂè£´»î¹ç¤Ï¡¢¹ÎÍ¡Ê¹Åç¡Ë¤¬°°Àî»ÖÊ÷¡ÊËÌËÌ³¤Æ»¡Ë¤ò£³¡½£±¤Ç²¼¤·¡¢£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡¡
¡¡ÀèÈ¯¡¦ËÙÅÄ¤¬ÀèÀ©¤òµö¤·¤¿Ä¾¸å¤Î£´²ó¤À¤Ã¤¿¡£Æó»à¤«¤é£³ÈÖ¡¦¹â¶¶¤¬Áê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÞ¼¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¡£Áê¼ê¤Î¼éÈ÷¤¬Íð¤ì¤ë´Ö¤Ë°ìµ¤¤ËËÜÎÝ¤ò´Ù¤ì¤Æ¤¹¤°¤µ¤ÞÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡ÊµÏ¿¤Ï»°ÎÝÂÇ¤ÈÃæ·ø¤Î¼ººö¡Ë¡£
¡¡
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶²ó¤Ë°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¡¢£´ÈÖ¡¦ÁðÅç¤¬º¸Íã¤Ø¤Îµ¾Èô¤òÊü¤Á¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¡££·²ó¤Ë¤â£±ÈÖ¡¦ÇòÈ±¤Îµ¾Èô¤Ç£±ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÃæÈ×¤Ë¾ö¤ß³Ý¤±ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÆ±¹»¤ò¹Ã»Ò±à½Õ²ÆÄÌ»»£¸£°¾¡ÌÜ¤ËÆ³¤¤¤¿Ãæ°æÅ¯Ç·´ÆÆÄ¡Ê£¶£³¡Ë¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¤Ï²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¡£ÀèÀ©ÅÀ¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤¢¤È¤â¤¹¤°ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÇ´¤ê¶¯¤¤¥×¥ì¡¼¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¥Ê¥¤¥ó¤ò¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ïº£Ç¯£±·î¤ËÉôÆâ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¾åµéÀ¸¤«¤é²¼µéÀ¸¤ËÂÐ¤¹¤ëàË½ÎÏ»ö°Æá¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤ëÃæ¤Ç½éÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¤Î¹Ã»Ò±à¤ËÎ©¤Æ¤Æ¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Á´ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Ä¤Ä¡¢´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£