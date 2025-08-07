45ºÐ¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÐÀî²íµ¬¤¬24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¡¡Åê¼ê¤Ç¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹¥¿¥¤¡ÖµÏ¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡¼2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¤Î45ºÐº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬6²ó3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£2¿Í¹ç¤ï¤»¤ÆÄÌ»»386¾¡¤È¤Ê¤ëµð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾¤È¤Î½é¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï5²ó2»à¤ÇÅÄÃæ¾¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¡£ÆþÃÄ1Ç¯ÌÜ¤«¤é24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤È¤·¡¢»°±ºÂçÊå¡Ê¸½DeNA´ÆÆÄ¡Ë¤ËÊÂ¤ÖÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÄÌ»»189¾¡ÌÜ¤Ï¤Ê¤é¤º¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯Ç®Åê¡£Å¨ÃÏ¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é8Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±µå¾ì¤Ç¤Îº£µ¨¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»î¹ç¸å¤ÎÀÐÀî¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½6²ó2¼ºÅÀ¤ÎÅêµå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ
¡¡¡Ö¡Ê3²ó¤Ë¡ËÅÄÃæÅê¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«2¥¢¥¦¥È¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âÀèÈ¯¤È¤·¤Æ¤¤Ã¤Á¤ê»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿
¡¡¡ÖÅÄÃæÅê¼ê¤¬À¨¤¯µ¤»ý¤Á¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÅìµþ¡Ë¥É¡¼¥à¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½ÎÉ¤«¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï
¡¡¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÎ¾¥µ¥¤¥É¤ËÅê¤²¤ëËÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤ò¹¤¯»È¤¨¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Ç24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ
¡¡¡ÖÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¡£¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½»°±º´ÆÆÄ¤ËÊÂ¤ÖµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï
¡¡¡Ö»°±º´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ÈÂÇ¤Æ¤è¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿»ö¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡Ê¤µ¤é¤Ë¡ËÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤·¡¢´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âµÏ¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÂÇÀÊ¤Ç¤ÎÀÑ¶ËÀ¡£Áê¼êÅê¼ê¤â·ù¤¬¤ë
¡¡¡Ö¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤ÇÂÇÀÊ¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤â²ó¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÍÞ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ë¤È¼¡¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï27Ç¯¤«¤éDHÀ©¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¡ÖÉÔÌÇ¤ÎµÏ¿¡×¤Ë
¡¡¡ÖËÍ¤é¤Ï¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤¦¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Â³¤±¤é¤ì¤ëµÏ¿¤¬¤¢¤ì¤Ð´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï1ËÜ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×