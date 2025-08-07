¡Úµð¿Í¡ÛÅÄÃæ±ÍÅÍ¤¬£µ£¸Æü¤Ö¤ê¼ºÅÀ¤ÇÀÕÇ¤ÄË´¶¡Ö°ìµ¤¤Ë¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ë£²¡½£²¤Î£¸²ó¤«¤é£´ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤â¡¢¥ª¥¹¥Ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·¥½¥í¤òÈïÃÆ¡££¶·î£±£°Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë°ÊÍè¡¢£µ£¸Æü¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç£±£¸»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀÃæ¤È°ÂÄê´¶¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÅÄÃæ±Í¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬¡¦¥ª¥¹¥Ê¤Ë¥«¥¦¥ó¥È£²¡½£±¤«¤éÅê¤¸¤¿£´µåÌÜ¡¢Æâ³Ñ¹â¤á¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò´°¤Ú¤¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÂÇµå¤Ïº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¤ËÄ¾·â¡£ÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÈïÃÆ¤·µ×¡¹¤Î¼ºÅÀ¤È¤¹¤ë¤È¡¢±¦ÏÓ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç´é¤ò¤·¤«¤á¤Ê¤¬¤é²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤ê¥Á¡¼¥à¤Ï£²¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£ÅÄÃæ±Í¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¾ìÌÌ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÂÇ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥¤¥ó¥Ï¥¤¤ËÅê¤²¤¿¤Î¤¬°ìÈÖÂÌÌÜ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬È¿¾ÊÅÀ¤Ç¡Ä¡×¤È¼«¿È¤ÎÅêµå¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤â¤¦£±µå¡¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò²Ô¤²¤ëµå¼ï¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú¤«¤Ê¤È¡£¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡Ë°ìÅÀÄ¥¤ê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÇÛµå¤Ç¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£´ßÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇÛµåÄÌ¤ê¤ËËÍ¤¬¥«¥¦¥ó¥È¿Ê¹Ô¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¼«¤é¤Î²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡Ö¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡ËÄ¥¤é¤ì¤ë¤È¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÁª¼ê¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤½¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ãÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£º£¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ÇÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦Æü¤ò¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡££±»î¹ç¤³¤¦¤Ê¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò¹ðÇò¡£
¡¡¤É¤ó¤Ê¹¥Åê¼ê¤Ç¤¢¤ìÂÇ¤¿¤ì¤ëÆü¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´Å¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þµå¾ì¤òµî¤Ã¤¿¡£