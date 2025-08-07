AMEFURASSHI¡ÖLive"Dive!"¡×¤ËDJ RINOKA¡¢¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¤é¤¬¥²¥¹¥ÈDJ¤È¤·¤Æ½Ð±é
AMEFURASSHI
¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥È¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó½êÂ°¤Î¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥× AMEFURASSHI¤¬¡¢8·î19ÆüZepp DiverCity(TOKYO)¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë AMEFURASSHI Live"Dive!"¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£DJ RINOKA¡¢¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¡¢RAM RIDER¡¢Yackle¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
ËÜ¸ø±é¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÂÎ´¶¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢£±Éô¤Ï ¡ÈAMEFURASSHI¡ßSPORTS¡É¡¢2Éô¤Ï¡ÈAMEFURASSHI¡ßMUSIC¡É¤ÈÃëÌë¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤È¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1Éô¤Ë¤Ï¸½ºßSNS¤ÎÁíºÆÀ¸²ó¿ô£²²¯²óÄ¶¤¨¡¢À¤³¦Åª¤ÊDJ¤äÃøÌ¾¿Í¤«¤é¤âÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëDJ RINOKA¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£2Éô¤Ë¤ÏAMEFURASSSHI¤¬ËÜ¸ø±é¤Î¥×¥ì¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ£··î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ AMEFURASSHI presents¡ÖDIVE 4 Hearts in SHIBUYA DIVE¡×¤Ë¤â¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Í¥é¡×¤Î²»³ÚÃ´Åö¤Ç¤¢¤ê femme fatal¡¢ÅÅ²»Éô¡¢ano¡¢iri¡¢xiangyu¡¢¤Ê¤É¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È³Ú¶Ê¤äCM¡¦·àÈ¼¤Ê¤É¤âÉý¹¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¡¢Live Set/DJ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¼çºÅ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª/½ñÊª/Web ¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤ÎÊýÌÌ¤Ç¤â¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÆ°Ãæ¤Çm-flo¡ÖHyperNova¡×¤Ë¤â¥³¥é¥¤¥È»²²Ã¤·¤¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼/¥È¥é¥Ã¥¯¥á¥¤¥«¡¼¤ÎYackle¡¢¤½¤·¤ÆAMEFURASSHI ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖÇß±«º× 2023¡×¤ä¡ÖLuckyFes¡Ç24¡×¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë RAM RIDER ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢8·î23Æü¤Ë¤Ï½ÂÃ«¥¨¥¯¥»¥ë¥Û¥Æ¥ëÅìµÞ¤Ç¥¢¥Õ¥¿¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
AMEFURASSHI Live "Dive!" ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò AMEFURASSHI Live¡ÖDive!¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¼¡¡¹È¯É½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëAMEFURASSHI¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤È¤Î¤³¤È¡Ê¼¡²ó¤ÎÇÛ¿®¤Ï8·î12ÆüÍ½Äê¡Ë¡£¡ÚLIVE¡ÛAMEFURASSHI Live "Dive!"ÆüÄø¡§£¸·î19Æü(²Ð)²ñ¾ì¡§Zepp DiverCity(TOKYO)¡Ê¢©135-0064 ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÀÄ³¤ 1-1-10 ¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Åìµþ¥×¥é¥¶¡Ë»þ´Ö¡§¡ã1Éô¡äopen 14»þ00Ê¬ / start 15»þ00Ê¬Guest¡§DJ RINOKATicket¡§£±³¬Á´¼«Í³ 4,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)¡ã2Éô¡äopen 18»þ00Ê¬ / start 19»þ00Ê¬Guest¡§¥±¥ó¥â¥Á¥Ò¥Ç¥Õ¥ß¡¢RAM RIDER¡¢YackleTicket¡§£±³¬Á´¼«Í³ 6,000±ß(ÀÇ¹þ¡¦Æþ¾ì»þÊÌÅÓ¥É¥ê¥ó¥¯Âå¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)¢¨Î¾Éô¶¦¡¢£²³¬»ØÄêÀÊ¤Ï SOLD OUT