¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¹õ¥·¥ã¥Ä¡Û¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¡ª Âç¿Í¤¬Â¨¤³¤Ê¤ì¤ë♡¡Ö²Æ¥³ー¥Ç¡×
¤¤ì¤¤¸«¤¨¤¬ÁÀ¤¨¤Æ¡¢¥ª¥ó¤Ë¤â¥ª¥Õ¤Ë¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ã¥Ä¡£Âç¿Í¤Î²Æ¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¤Î¹õ¥·¥ã¥Ä¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤«¤â¡£À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Í¥óÁÇºà¤ä¡¢¤Û¤ó¤Î¤êÆ©¤±¤ë¥·¥¢ーÁÇºà¤òÁª¤Ù¤ÐÎÃ¤·¤²¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¡£Âç¿Í¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë@ko.wear¤µ¤ó¤Î²Æ¥³ー¥Ç¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
È©¸«¤»¥³ー¥Ç¤Ï¥â¥Î¥Èー¥ó¤ÇÅý°ì¤·¤Æ¾åÉÊ¤Ë
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ê¥Í¥ó¥·¥ã¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ê¤¬¤é¡¢¥³ー¥Ç¤ò¥¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¹õ¤Î¥·¥ã¥Ä¡£À¶ÎÃ´¶¤Î¤¢¤ë¥ê¥Í¥óÁÇºà¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤Ç¤âÁÖ¤ä¤«¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£@ko.wear¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥Á¥åー¥Ö¥È¥Ã¥×¤òÅêÆþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤Æ¤Û¤ó¤Î¤ê¿§¤Ã¤Ý¤µ¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥â¥Î¥Èー¥ó¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¾åÉÊ¤µ¤â¥ー¥×¡£
¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥³ー¥Ç¤òÂç¿Í¥àー¥É¤Ë¥·¥Õ¥È
¡Ú¥æ¥Ë¥¯¥í¡Û¡Ö¥·¥¢ー¥·¥ã¥Ä¡×\2,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È´¤±´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÃå¤³¤Ê¤»¤ë¥·¥¢ーÁÇºà¤Î¥·¥ã¥Ä¡£¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÁÇÈ©¤¬Æ©¤±¤Æ¡¢¹õ¤Ç¤â½Å¤¿¤¯¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¤Ï¤º¡£¥¢¥¦¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤æ¤ë¤Ã¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿¤ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥¤¥ó¤Ç¤¹¤Ã¤¤ê¤È»Å¾å¤²¤ë¤Î¤â¡ý ¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤â¡¢¹õ¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¤Á¤ó¤È´¶¤ò¥×¥é¥¹¡£¤¤ì¤¤¤á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤È¥·¥åー¥º¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¿Í¤é¤·¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
writer¡§Emika.M