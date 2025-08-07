¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¡×Èþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿»÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ë¹û¤ì¹û¤ì
¡¡Èþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿»÷¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿»÷¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤ÎÆùÂÎÈþ&Èþ¿Í¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¾ï²Æ¤Î³Ú±à¡¦¥Õ¥£¥¸¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿°µÅÝÅª¤ÊÆùÂÎÈþ¤ò»ý¤Ä¿åÃå»Ñ¤ÎÈþÃËÈþ½÷¤¬¡¢2¤Ä¤ÎÅç¡ØIsland Blue¡Ù¤È¡ØIsland Pink¡Ù¤òÉñÂæ¤ËÅç´Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤êËèÆü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¡È¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¡ÊÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡Ë¡É¤·¤ÆÎø°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¤¹¤ì°ã¤¤¤äÎø¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÍßË¾¤È¼»ÅÊ¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ë¼ÞÇ®¤ÎÎø°¦¥Ð¥È¥ë¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤MC¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î²°ÉßÍµÀ¯¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢ ¡È¤æ¤¤Ý¤è¡É¤³¤ÈÌÚÂ¼Í´õ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤è¤êÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼MC½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬¿·¤¿¤ËÈÖÁÈMC¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡Øtimelesz project¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¿·¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°Ãæ¤ÎÀ¾»³ÃÒ¼ù¤ÈÁ°ÅÄÂçÊå¤¬»²Àï¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ëÀ¸³è5ÆüÌÜ¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥Õ¥ë¤Ç¤Þ¤¤¤«¡Ê26ºÐ¡¿¥À¥ó¥µ¡¼¡Ë¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±Island Blue¤ËÍè¤¿¤·¤ó¤¿¤í¤¦¡Ê29ºÐ¡¿¥×¥í¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡Ë¡£½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Þ¤¤¤«¤Ï¤·¤ó¤¿¤í¤¦¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¹û¤ì¹û¤ì¡£¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¡Ê¶ÚÆù¤¬¡Ë¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¤·¤ó¤¿¤í¤¦¤Ï¤Þ¤¤¤«¤ò2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÍ¶¤Ã¤¿¡£2¿Í¤ÎÎø¤Ë¿ÊÅ¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£