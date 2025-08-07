ÆüËÜÃæ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹¡Ä ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¡Ö¸í¿³¤ä¤ó¡×¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¥Ü¡¼¥ëÈ½Äê¡Ä ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¡ÖÉáÄÌ¥¥ì¤ë£÷¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÂç¿Í¤À¤Ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3¡Ý5¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¡Ê8·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8·î7Æü¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ÎÀä¹¥µå¤Ë¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤Î½Ö´Ö
8·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂÐ¥»¥ó¥È¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¤¸¤¿1µå¤Ø¤Î¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
4²óÉ½¡¦¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¹¶·â¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÎÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«¤Ï¡¢¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î3ÈÖ¤Î¥¢¥ì¥¯¡¦¥Ð¡¼¥ë¥½¥ó¡¢Â³¤¯4ÈÖ¤Î¥é¡¼¥º¡¦¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤È2¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤È¤ê¡¢2»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤È¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯5ÈÖ¤Î¥á¥¤¥·¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤äÆâ´ó¤ê¡¢¹â¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤òÆÍ¤¯156km/h¤ÎÂ®µå¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£ÂÇÀÊ¤Î¥¦¥£¥ó¤â¼ê¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ì¤òµå¿³¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ÈÈ½Äê¡£
ÂçÃ«¤Ï¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ÇÈ½Äê¤Î³ÎÇ§¤òµå¿³¤Ë¤·¡¢ð÷¤¤¤¿¤¢¤È¤ÇºÆ¤Ó¼¡µå¤ÎÅêµå½àÈ÷¤ËÆþ¤ë¡ÈÂç¿Í¤ÎÂÐ±þ¡É¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î°ìµå¤¬´°Á´¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡¢¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê¸í¿³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¼Â¶·¤ò¤Ä¤È¤á¤Æ¤¤¤¿Ä¹Ã«Àî¼¢Íø»á¤Ï¡Öº£¤Î¤ÏÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÅ¨¤Ë²ó¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´°Á´¤Ë¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊò¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ä¤ä¤â¤¹¤ë¤È»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡¢µå¿³¤Î¡Èµ¿ÏÇ¤ÎÈ½Äê¡É¤ÈÂçÃ«¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¦¥½¤À¤í¡×¡Ö¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¸í¿³¤ä¤ó¡×¡Ö»×¤¤ÀÚ¤ê¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤À¤íw¡×¡ÖÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ów¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÂç¿Í¤À¤Ê¡×¡ÖÉáÄÌ¥¥ì¤ë£÷¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¾ìÌÌ¡¢È½Äê¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔËþ¤²¤ÊÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤º¤Ë¡¢¥¦¥£¥ó¤È¤ÎÂÐÀï¤ò·ÑÂ³¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥È2-2¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¤³¤ß¡¢ºÇ¸å¤Ï³°³ÑÄã¤á¡¢¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤È±Ô¤¯¶Ê¤¬¤êÍî¤Á¤ë137km/h¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÍ¶¤¤¡¢¥¦¥£¥ó¤ò»°¿¶¤Ë¡£¤³¤Î²ó¤ò3¼ÔÏ¢Â³¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¤È¤ë¤È¤¤¤¦¡¢´°àú¤ÊÅêµå¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë