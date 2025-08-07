¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ò¾Ä¥¹¥¿¡¼¥È¡¡´°Á´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥í¡¼¥ó¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò´õË¾
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î10ÈÖ¤ÏÍèµ¨¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ØThe Athletic¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¤¬¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Î³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥Æ¥£¤È¤Î¸ò¾Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤è¤¦¤À¡£
´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¡¼¥ó¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¸ò¾ÄÃæ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ò¾Ä¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤¬¥·¥Æ¥£¤Ç¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë½µµë30Ëü¥Ý¥ó¥É¤òÃ¯¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¥°¥ê¡¼¥ê¥Ã¥·¥å¤Ï¥·¥Æ¥£¤¬3´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë22-23¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÉé½ý¤â¤¢¤Ã¤Æ½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï¤ï¤º¤«1,521Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡¢¥ª¥Þ¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥µ¥Ó¡¼¥Ë¥ç¤¬º¸¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÂÎÏ¼Ô¤¬Â·¤¦¸·¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢º£²Æ¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¹½ÁÛ³°¤¬Ç»¸ü¤È¤¤¤¨¤ë¡£