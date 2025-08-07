¡Úµð¿Í¡Û¿ùÆâÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡¢ÅÄÃæ¾Âç¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í¡½¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£·Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì£´Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¼Ú¶â£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡¢µß±ç¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÇÇ´Åê¤·¤¿ÅÄÃæ¾¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£