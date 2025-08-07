£¶²ó£²»àÆóÎÝ¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Êº¸¡Ë¤Ë¸ª¤òÃ¡¤«¤ì¹ßÈÄ¤¹¤ëÅÄÃæ¾­Âç¡Ê¥«¥á¥é¡¦º£À®¡¡ÎÉÊå¡Ë

¡¡µð¿Í¤¬¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÇÔ¤ì£´Ï¢¾¡¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ºÆ¤Ó¡Ö¼Ú¶â£±¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»£±£¹£¹¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌó£³¤«·î¤Ö¤ê¤Ë£±·³¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤¬£¶²óÅÓÃæ¤Ç¹ßÈÄ¡¢µß±ç¤ÎÁ¥Ç÷Âç²íÅê¼ê¤¬Å¬»þÂÇ¤òµö¤·¤ÆÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ£±¡Ë¤Ç¾¡¤ÁÀ±¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÆ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£¸²ó¡¢ÅÄÃæ±ÍÅÍÅê¼ê¤¬¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÇÔ¤ì¤¿¡£

¡¡£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÇÇ´Åê¤·¤¿ÅÄÃæ¾­¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Þ¤¿ÌÀÆü´ÆÆÄ¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼¡¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£