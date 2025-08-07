ÃÝÃæÄ¾¿Í¡¡¡ÈÁêËÀ¡É¤Ï°¦Ç¡Ö°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÃæÄ¾¿Í¡Ê69¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡¡¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÁêËÀ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î²È¤Ç»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÅº¤¨¤ÆÅú¤¨¤¿¡£¥Û¥í¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÇ¤ò»ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÄ«¤Ï¥Ë¥ã¡¼¥Ë¥ã¡¼ÌÄ¤¤¤Æµ¯¤³¤·¤ËÍè¤ë¤·¡¢µ¢¤ë¤È¤ª¤«¤¨¤ê¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£ËÍ¤¬¤Þ¤À¿²¤Æ¤ë¤ÈËÍ¤Î¤½¤Ð¤Þ¤Ç¤¤Æ¡¢ËÍ¤È°ì½ï¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯¿²¤Æ¹¢¤ò¤°¤ë¤°¤ëÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¿´¤¬Èó¾ï¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¡£ÂçÀÚ¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅ®°¦¤Ö¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬Travis¡¡JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¸µÉû½»¿¦¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤ò½Ð¤¹Êª¸ì¡£