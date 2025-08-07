20ºÐ¤ÎFW¸åÆ£·¼²ð¤¬¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ËÅÅ·â²ÃÆþ¡ª¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æº£µ¨7¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë
¡¡¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï7Æü¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤éFW¸åÆ£·¼²ð¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö42¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢¸åÆ£¤Ï¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ç°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖSTVV¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥Ö¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÂÎ´¶¤È²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯·ë²Ì¤Ç¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¥¤¥¨¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤¬º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¤¤¤Ä¤âÊÑ¤ï¤é¤º»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é°ì½ï¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ÎÎ©ÀÐ·ÉÇ·CEO¡ÊºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡Ë¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤«¤é¸åÆ£Áª¼ê¤¬STVV¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆ£Áª¼ê¤Ï90Ê¬´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¹â¤¤±¿Æ°ÎÌ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¾õ¶·È½ÃÇ¤È¼Á¤Î¹â¤¤Æ°¤½Ð¤·¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤Çº£µ¨¤ÎSTVV¤ËÂç¤¤Ê¹×¸¥¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¸åÆ£¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï2005Ç¯6·î3ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¸½ºß20ºÐ¡£¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥ÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢U¡Ý18ºßÀÒ»þ¤Î2022¥·¡¼¥º¥ó¡¢Å·¹ÄÇÕJFAÂè102²óÁ´ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£2023Ç¯2·î¤Ë¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°¤Ç33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£²ÃÆþ¸å¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ëRSCA¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢¸ø¼°Àï½Ð¾ì3ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ô¥é¡¼¡¦¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡ËÂè23Àá¥á¥Ø¥ì¥óÀï¤Ç¤Ï½é¥´¡¼¥ë¤â¥Þ¡¼¥¯¡£2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»10»î¹ç½Ð¾ì3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£RSCA¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¸ø¼°Àï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢31»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ13¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ïº£²Æ¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¥É¥ë¥È¥ì¥Ò¥È¡Ê¥ª¥é¥ó¥À2Éô¡ËÀï¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤ÇÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥µ¥·¥ã¡¦¥¿¥ô¥©¥ê¥¨¥ê»á¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ø²Ã¤ï¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼¿ÍFW¥¢¥É¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥Ù¥ë¥¿¥Ã¥Á¡¼¥Ë¤Î°ÜÀÒ¼è¤ê°ú¤¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¸åÆ£¤Î°ÜÀÒ¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢Àµ¼°¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸½ºß¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢DFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢MF»³ËÜÍý¿Î¡¢MF°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬ºßÀÒ¡£º£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢´û¤Ë¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¤«¤éDFÈªÂç²í¡¢V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤«¤éMF¾¾ß·³¤ÅÍ¤Î²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸åÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ7¿ÍÌÜ¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ·Þ¤¨Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£
