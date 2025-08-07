¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç¤Î½Å½ý¤«¤éÉü³è¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Î¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÂàÃÄ¤¬·èÄê¡Ä¥¯¥é¥Ö¤ÏÁª¼ê·ÀÌó¤»¤º¤â»Ù±ç·ÑÂ³¤òÌóÂ«
¡¡¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ï7Æü¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½FW¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤È¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¿··ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¡£2015Ç¯²Æ¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢2024¡¼25¥·¡¼¥º¥ó¤â¸ø¼°Àï15»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢2024Ç¯12·î7Æü¤Î¥Á¡¼¥à¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¸å¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¼«Âð¤Ø¤Îµ¢Ï©¤ÇÃ±ÆÈ¤ÎÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤Ë¡£¼Ö¤ÏÏ©¸ª¤ÎÌÚ¤Ë¾×ÆÍ¤·¤ÆÂçÇË¤·¡¢¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï²¼»è¹üÀÞ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼Â»Ü¡£24Æü´Ö¤ÎÆþ±¡¤ò·Ð¤Æ12·î31Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ÀÌóËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï323»î¹ç¤Ç83¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£2022¡¼2023¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë43Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤È¤·¤ÆCONCACAF¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥¢¥Æ¥Þ¥éÂåÉ½Àï¤Ë½Ð¾ì¤·Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤»¤º¤ËÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤â¥¯¥é¥Ö¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òµö²Ä¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¾¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÁª¼ê°Ê³°¤ÎÌò¿¦¤ò¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß35ºÐ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤Ï¥È¥¥¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ä¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¸³¡£2015Ç¯²Æ¤Ë¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¡£2021¡Ý22¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç10¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î6°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤¹¤ë¤È¡¢2024¡¼25¥·¡¼¥º¥ó¤â¸ø¼°Àï15»î¹ç½Ð¾ì1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°ÎòÂåºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤âÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Þ¥¤¥«ÂåÉ½¤È¤·¤ÆCONCACAF¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥°¥¢¥Æ¥Þ¥éÂåÉ½Àï¤Ë½Ð¾ì¤·Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¿··ÀÌó¤òÄó¼¨¤»¤º¤ËÂàÃÄ¤¬·èÄê¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀè¤â¥¯¥é¥Ö¤Î»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òµö²Ä¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂ¾¡¢¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÍøÍÑ¤Ê¤É¤âÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ç¤ÏÁª¼ê°Ê³°¤ÎÌò¿¦¤ò¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤ËÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï·ÑÂ³Ãæ¤È¤Î¤³¤È¡£º£¸å¿ô½µ´Ö¤Ç·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£