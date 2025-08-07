»²±¡Áª¡¡Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤ÇÌµ¸úÉ¼¤ò¿åÁý¤· µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¶èÄ¹¤¬¤ªÏÍ¤Ó¡¡¶èÁª´É¤¬¸¶°ø¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤«¤é¶è¤Ø¤ÎÊó¹ð¤ËÌó2½µ´Ö¡ÖÁªµó»öÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶è¤¬Àè·îÅêÉ¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤òÆó½Å¤Ë·×¾å¤·¡¢Ìµ¸úÉ¼¤ò¤ª¤è¤½2600É¼Ê¬¿åÁý¤·¤·¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¡¢¶è¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÅÄ¶è¡¡ÎëÌÚ¾½²í ¶èÄ¹
¡Ö¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿®Íê¤òÂç¤¤¯Â»¤Í¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢³§ÍÍÊý¤Ø¤Î¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¶èÄ¹¤È¤·¤Æ¿´¤è¤ê¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
¶è¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Àè·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼Æü¤Ë¡¢¶è¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤ò½¸·×¤¹¤ëºÝ¡¢Á°Æü¤Þ¤Ç¤Ë½¸·×¤òºÑ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿ÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤ò¸í¤Ã¤ÆÆó½Å¤Ë·×¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢½¸·×¤·¤¿ÅêÉ¼¿ô¤¬¼ÂºÝ¤ÎÅêÉ¼¿ô¤è¤êÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º¹Ê¬¤ª¤è¤½2600É¼¤òÌµ¸úÉ¼¤È¤·¤Æ¾å¾è¤»¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿ô»ú¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢¶è¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤ÏÀè·î22Æü¤ËÉÔºß¼ÔÅêÉ¼¿ô¤òÆó½Å¤Ë·×¾å¤·¤¿¤³¤È¤¬º¹¤¬À¸¤¸¤¿¸¶°ø¤À¤ÈÇÄ°®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¶èÂ¦¤ËÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½2½µ´Ö¸å¤È¤Ê¤ëº£·î4Æü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶è¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö¤¤¤º¤ìÄûÀµ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£ÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Î´Ö°ã¤¤¤Î¸òÉÕ¤â¤¢¤ê¡¢Áªµó»öÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¤ÆÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¶è¤Ïº£¸å¡¢¿åÁý¤·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾Ü¤·¤¤·Ð°Þ¤òÄ´ºº¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤ò½èÊ¬¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»ëÄ£¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£