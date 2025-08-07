¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡ÖÁÐÊý¤¬´Ø¿´¡×¡¡UAE¤¬³«ºÅÃÏ¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÐÊý¤¬Á°¸þ¤¤À¤È¤·¡¢UAE=¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¤¬³«ºÅÃÏ¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ
¡Ö¡Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ËÁÐÊý¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤¬Àè¤Ë¸À¤¤¤À¤·¤¿¤«¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï7Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÐÊý¤¬Á°¸þ¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ§¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£UAEÂçÅýÎÎ¤â¤½¤Î°ì¿Í¤À¡£UAE¤ÏºÇÅ¬¤Ê¾ì½ê¤Î°ì¤Ä¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢UAE¤¬¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤À¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¡¼¥Á¥ó»á¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ¾Á°¤ËUAE¤Î¥à¥Ï¥ó¥Þ¥ÉÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥í¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¸ò¤¨¤¿3¼Ô²ñÃÌ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤Î²ñÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö°ìÈÌÅª¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¾ò·ï¤¬À°¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤Ë¤ÏÄø±ó¤¤¾õ¶·¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤È¤ÎÂÐÏÃ¤òµñÈÝ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¿°ÊÁ°¤Î»ÑÀª¤ò°ìÊâÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
