¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡×¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤òÀßÎ©¡¡2028Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅÍ½Äê
2028Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼êµ»½Ñ¼Ô¤¬¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡×¤ÎÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬7ÆüÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ»Ç½¸ÞÎØ¹ñºÝÂç²ñ¡×¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¼ã¼êµ»½Ñ¼Ô¤¬·úÃÛ¤äµ¡³£²Ã¹©¤Ê¤É¤Îµ»¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤Ç2028Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ï°¦ÃÎ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
7Æü¡¢Åìµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÎ©¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÂçÂ¼½¨¾ÏÃÎ»ö¤â»²²Ã¤·¡ÖÆüËÜ¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ»Ç½¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¾å¤Ç¤â¶Ë¤á¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤È°§»¢¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µîÇ¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÎÂç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤âÅÐÃÅ¤·¤³¤ì¤«¤éÄ©Àï¤¹¤ë¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£