¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¹âÄÅ´ÆÆÄ¤ÏÀÐÀî¤Î24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Ë¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¡¡ÅìµþD¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò8¤Ç»ß¤á¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡¼2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ÏÀèÈ¯¤Î45ºÐº¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¤¬6²ó78µå¤òÅê¤²¤Æ3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤Ï5²ó2»à¤ÇÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»°±ºÂçÊå¡Ê¸½DeNA´ÆÆÄ¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ»Ë¾åºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤ë24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢³«Ëë¤«¤é8Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡¢º£µ¨¥é¥¹¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢»î¹ç¸å¤Î¹âÄÅ¿Ã¸ã´ÆÆÄ¤È¤Î¼ç¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡¡¡½¡½ÀÐÀîÅê¼ê¤¬Ç´¤ê¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿
¡¡¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡£6²ó2¼ºÅÀ¤Ç¡¢ÎÉ¤¯¥²¡¼¥à¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½6²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤º¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÐÀî¤òÂÇÀÊ¤Ë
¡¡¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¹Í¤¨¤¬¤¢¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÂÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤â»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢9Ï¢Àï¤Î3»î¹çÌÜ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ÆÎ©¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ
¡¡¡Ö¤Í¤¨¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Í¡£À¤³¦µÏ¿¡©¡ÊDeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤ÈÊÂ¤ÓÅê¼êºÇÄ¹¡¢Ìî¼ê¤ò´Þ¤á¤ë¤ÈÎòÂå2°Ì¤ÎµÏ¿¤Ë¡ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×
¡¡¡½¡½2¥¢¥¦¥È¤«¤éÅê¼ê¤¬°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¡£¹¶·â¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë
¡¡¡ÖÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Åê¼ê¤âÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡£²¿¤È¤«½ÐÎÝ¤·¤Æ¼¡¤ÎÆÀÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë»ÑÀª¤ÏÃ¯¤â¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À¨¤¯Âç»ö¤Ê9ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½µð¿ÍÂÇÀþ¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ä¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¡ÊÊá¼ê¤¬¡Ë¥à¡¼¥Á¥ç¡ÊÃæÂ¼Íª¡Ë¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¸Å²ì¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¥ê¡¼¥É¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¡½¡½Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Ï³«Ëë8Ï¢ÇÔ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨ºÇ½ªÀï¤Ç½éÇòÀ±
¡¡¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Í¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³§¤µ¤ó¡ÊÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤ÇÂ¿¾¯°Õ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤Ï¾éÃÌ¤È¤·¤Æ¡¢9Ï¢Àï¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«º£Æü¾¡¤Ã¤ÆÂçºå¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÅö¤ËÀÐÀî¤òÃæ¿´¤Ë¤Ç¤¤¿¥²¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¡½¡½ÅÄÃæ¾Åê¼ê¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£²£¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤Î¹â¤µ¤âÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢Èà¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬¡ÊÅêµå¤Ë¡ËµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×