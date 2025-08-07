´äÅÄ¹äÅµ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡È½é¡É¡¡¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡²ÆÁ´³«¤Î¿·¶ÊÈäÏª
»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Î´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬2Æü¡¢¿·¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¿·¶Ê¡ØTORICO¡Ù¤òÈäÏª¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¤Ë½êÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë´äÅÄ¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥Õ¥§¥¹¡Ù¤ÎÆÃÊÌÈÇ¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢ ¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å ¥Õ¥§¥¹ feat.´äÅÄ¹äÅµ¡Ù¤Ç¤¹¡£
6Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¿·¶Ê¡ØTORICO¡Ù¤ò¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê±é½Ð¤ÇÈäÏª¡£²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥é¥Æ¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤òÌó20¿Í¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¤ÈÂçÎÌ¤Î¿å¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢´ÑµÒ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·½ª¤¨¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â¤ß¤ó¤Ê¥Ó¥Ã¥Á¥ç¥Ó¥Á¥ç¤Ç¿å¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆü¡¢´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¶õÈô¤Ö¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Û¥é¥¤¥¾¥ó ¥Ð¥ë¡¼¥ó¡Ù¤ÎÂÎ¸³¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ø¥Ñ¥Î¥é¥Þ ¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ù¤Ç¥°¥ë¥á¤â´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¥¸¥ã¥ó¥°¥ê¥¢²Æì¡Ù¤Ï7·î25Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£2021Ç¯¤ËÀ¤³¦¼«Á³°ä»º¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ä¤ó¤Ð¤ë¡Ù¤òÍÊ¤¹¤ë²ÆìËÌÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëµðÂç¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥É¡¼¥àÌó13¸ÄÊ¬¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤òÀ¸¤«¤·¤¿22¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤â´Þ¤à¡Ë¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä¥¹¥Ñ»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¶½Ê³¤ÈìÔÂô¡Ê¤¼¤¤¤¿¤¯¡Ë¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£