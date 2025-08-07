ÇîÂ¿ÂçµÈ¡¡½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¡Ö¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë²áÄø¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¡×¤¬¡¢7ÆüÊüÁ÷¤ÎBSÄ«Æü¡Ö²ÈÆÝ¤ß²ÚÂç¡×¡ÊÌÚÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçµÈ¡Ê54¡Ë¤¬¤¢¤ë½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤«¤é¼õ¤±¤¿¥ÉÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÚÂç¤Î2¿Í¤¬¡¢²È°û¤ß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ç¼ò¤È¤Ä¤Þ¤ß¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¸ªÉªÄ¥¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÈÖÁÈ¡£Å´ÈÄ¤Ç¥¨¥ê¥ó¥®¤ò¾Æ¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥¨¥ê¥ó¥®¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²±Â¬¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤¬¡ÖÀï¸å¤ä¡£Àï¸å¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²Ú´Ý¤Ï¡Ö2000Ç¯¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡Ê¤¢¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È¿äÂ¬¡£ÈÖÁÈ¤ÎÃí¼á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1993Ç¯¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç¿Í¹©Åª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬ºÇ½é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¤â¡¢À¤¤ÎÃæ¤Î¤â¤ó¤Ã¤Æ¡¢Âç³µ¤½¤¦¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÂçµÈ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤±¤É²¿Ç¯¤«Á°¤Ë¡¢·§ÀÚ¤¢¤µÈþ¤µ¤ó¤È¡¢¼ò°û¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¾¾²¬¤µ¤ó¤È¤ÎÈÖÁÈ¤Î»þ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ÂçµÈ¤¬¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¤Ë¡¢·§ÀÚ¤¬¥²¥¹¥È¤ÇÍè¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö·§ÀÚ¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¡¢¡È¤º¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Æü»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©ÂçµÈ¤µ¤ó¤Ë¡É¤Ã¤Æ¡£¡È²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡È¤¤¤Ä¤«¤é¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¡£²Ú´Ý¤¬¼ÁÌä¤Î°Õ¿Þ¤òÍý²ò¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¡È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡·§ÀÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÚÂç¤¬¡È¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¡É¸½ºß¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡Ù¤È¤«¤â¸«¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢R¡Ý1¤È¤«¸«¤Æ¤Ê¤¤¤·¡×¤È¿äÂ¬¡£¡Ö¡Ø¤¢¤µ¥¤¥Á¡Ù¤â»Ï¤á¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¤À¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë²áÄø¤ò¸«¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿ÍÃÎ¤ì¤º¤Î°õ¾Ý¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î²Ú´Ý¡Ê55¡Ë¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤Þ¤¢¤Þ¤¢¡¢¾å°Ì¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤ó¡£¤µ¤é¤Ð¡ÊÀÄ½Õ¤Î¸÷¡Ë¤Î¿¹ÅÄ¡ÊÅ¯Ìð¡Ë¤«¤é¡£¡È²Ú´ÝÂçµÈ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÇä¤ìÊý¤ò¤·¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¡È¿ÍÃÎ¤ì¤º¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¤¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£