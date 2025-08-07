·ëÀ®È¾Ç¯£´¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¡10Âå¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸ÂÄê¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹
10Âå¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡Á®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2025 produced by SCHOOL OF LOCK¡ª¡×¤¬7Æü¡¢Åìµþ¡¦Zepp DiverCity¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡Ê23¡Ë¤È°æ¾åÏÂ¡Ê20¡Ë¤¬¡¢±þ±ç¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¡¢³«²ñÀë¸À¡£¥®¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿²ì´î¤¬¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤Î²»³Ú¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ©Àï¤Ë¡¢¿´¤«¤é¤Î·É°Õ¤ò¤µ¤µ¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÁ´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ²»¸»¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î¿Í¤â¡¢¿Ì¤¨¤ë¼ê¤Ç³Ú´ï¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¢¤Î»Ò¤â¡¢ÇÛ¿®¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Á´°÷¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë2¿Í¤Ç¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï»Ï¤á¤Þ¤¹¡ª¡¡¥Þ¥¤¥Ê¥ÓÁ®¸÷¡Ê¤»¤ó¤³¤¦¡Ë¥é¥¤¥ª¥Ã¥È2025¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î½Ð¾ì¾ò·ï¤Ï±þÊç»þ¤Ë10Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ºß20ºÐ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â½Ð±é¤¬²ÄÇ½¡£±þÊçÁí¿ô3129ÁÈ¤«¤éÁª¹Í¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤Î¤¦¤Á¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î4¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÈþ¿Í¡×¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
·ëÀ®¤«¤éÈ¾Ç¯¤ò²á¤®¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·À±¤Ç¡¢¥í¥Ã¥¯¤ò´ðËÜ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤âÏÂÂÀ¸Ý¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¶Ê¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸ÄÀÇÉ¤È¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îµ×¾ìè½¸Ê¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡£Í¥¾¡¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤ËÎ×¤ó¤À¡£°ìÈÖÎÉ¤¤·ëËö¤Ç¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤òÏÃ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç½Ð±é¤·¡¢¸«»ö¤ËÄºÅÀ¤Ë¡£¼«¿È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¸å¤Ë8ÁÈ¤Î±éÁÕ¤ò¸«¤Æ¡Ö¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤â¡¢Æ²¡¹¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¸¤ÄÍ±Í»ü¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö·î¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£µ×¾ì¤¬¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸«¶Ë¤á¤Æ¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡×¤ÈÂ³¤¡¢¼ê·ø¤¯1Êâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£