¡¡¢¡¥í¥Ã¥Æ1¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê7Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬µÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢6¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£Ãù¶â24¤Ïº£µ¨ºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£¾¾ËÜÀ²¤¬5²ó1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Çº£µ¨5¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£

¡¡¾¾ËÜÀ²¤Ï3²ó¤ËÅê¥´¥í½èÍý¤ÎºÝ¤Ë¥À¥Ö¥ë¥¨¥é¡¼¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼«¤é¤Î¥ß¥¹¤âÍí¤ó¤Ç¤Î¼ºÅÀ¡£»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Í¡¢µå¼«ÂÎ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£

¡¡º£µ¨ÅÓÃæ¤«¤éÀèÈ¯¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëº¸ÏÓ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡ÊÀèÈ¯¡Ë¥í¡¼¥Æ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é¡¢¼éÈ÷¤Î°Õ¼±¤Ïº£¸å¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Î²ÝÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀ®Ä¹¤òË¾¤ó¤À¡£