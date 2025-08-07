¡ÚÂîµå¡Û°ËÆ£ÈþÀ¿¡¡¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç41ºÐÂæÏÑÁª¼ê²¼¤¹¡¢¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ï¡Ä?¡¡2²óÀï¤ÏÃæ¹ñÁª¼ê¤È·ãÆÍ
¡¡¡þÂîµå¡¡WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡²£ÉÍBUNTAI¡Ë
¡¡Âîµå¤ÎÀ¤³¦¥Ä¥¢¡¼¡¢WTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬7Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç³«Ëë¡£ÃË½÷¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤Î°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê24¡á¥¹¥¿¡¼¥Ä¡Ë¤ÏÆ±35°Ì¤Î²«×Þ³ò¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ò11¡Ý9¤ÇÀè¼è¤¹¤ë¤È¡¢Âè2¥²¡¼¥à¤â11¡Ý9¤ÇÏ¢¼è¡£Âè3¥²¡¼¥à¤â²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥ÉÂ¦¤Ø¤Î¹¶·â¤Ê¤ÉÂÐºö¤òÎý¤é¤ì¤¿¤¬¡¢Í×½ê¤ÇÅª¤ò¹Ê¤é¤»¤Ê¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ä²óÅ¾¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÇÁê¼ê¤òËÝ¤í¤¦¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤Ï5·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£4·î¤ÎWÇÕ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡¢7·î¤ÎUS¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤Ç¤â4¶¯¤Èº£µ¨¤Ï¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¿¤«ÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢¡Ö»î¹ç½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤´Ë«Èþ¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤È¤«¡¢²¿¤«¹©É×¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»¶Êâ¤äÇã¤¤Êª¤Ê¤ÉÂ©È´¤¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ËÎå¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ë¡Öº£Æü¤ÏºÇ½ª»î¹ç¤Ç¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡2²óÀï¤ÏÀ¤³¦15°Ì¤ÎÀÐÞàö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï°ËÆ£¤Î2Àï2¾¡¡£