¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ·ÐºÑÁí¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹ > NY³ô¡¢Â³¿¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢Â³¿¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë NY³ô¡¢Â³¿¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë 2025Ç¯8·î7Æü 22»þ39Ê¬ ¶¦Æ±ÄÌ¿® ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û7Æü¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯³ô¼°»Ô¾ì¤Î¥À¥¦¹©¶È³ô30¼ïÊ¿¶Ñ¤ÏÂ³¿¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È NY±ß¡¢147±ß07¡Á17Á¬ NBOX¤äNONE¡¢¥Û¥ó¥À¤¬·×155ËüÂæ¥ê¥³¡¼¥ë¡ÄÁö¹ÔÃæ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥óÄä»ß¤Î¶²¤ì¡¡2025Ç¯1·î31ÆüÆÏ½Ð¡¢ÂÐ¾Ý¼Ö¼ï°ìÍ÷ ¡Ö¥Ó¥¨¥Í¥Ã¥¿¡×ÈÎÇä½ªÎ»¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¹¤¬¤ë¡¡¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤Î¥¢¥¤¥¹¤¬¡×¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤À¤±¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡ÖÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×