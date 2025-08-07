¡ÖÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð½½Ê¬¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¡×ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô½Ð¿È »°ÌÚ¤Ä¤Ð¤Áª¼ê¤ËÃÎ»ö¸²¾´ 2026Ç¯Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Ë´üÂÔ
ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê½é¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô½Ð¿È¤Î»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤Áª¼ê¤Ë¡¢8·î7Æü¡¢ÃÎ»ö¸²¾´¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃÎ»ö¸²¾´¤¬Â£¤é¤ì¤¿»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤
ÎëÌÚÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô½Ð¿È¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥Àー»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤Áª¼ê¤Ç¤¹¡£»°ÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î¥¹¥Îー¥Üー¥É¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁí¹çÍ¥¾¡¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¡¢ÎëÌÚ¹¯Í§ÃÎ»ö¤«¤éÃÎ»ö¸²¾´¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÎëÌÚ¹¯Í§ÀÅ²¬¸©ÃÎ»ö¡ä¡ÖËÜ¸©¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¸©Ì±¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¤Î¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ã»°ÌÚ¤Ä¤Ð¤Áª¼ê¡ä¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
»°ÌÚÁª¼ê¤Ï2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î½Ð¾ìºÇÍÎÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»°ÌÚÁª¼ê¡ä¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤³¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ç½ÐÍè¤ë½àÈ÷¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢½½Ê¬¤Ë¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢1Æü1ÆüÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¡¢²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×