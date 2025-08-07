3·îËö¤Ë²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¡¢11·î8Æü¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤Ø¡¡¾åÅÄÎµÌé¡ÖºÇ¸å¤Î½Ð¹Ò¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¤·¤¿KAT-TUN¤¬¡¢11·î8Æü¤Ë¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬7Æü¡¢»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¸ø±é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¡£11·î8Æü¤Ë¡¢ÀéÍÕ¤ÎZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯2·î¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç²ò»¶¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î´õË¾¤Ç¶á¤¤¾Íè¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÄ´À°Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¤µ¤¡¡¡KAT-TUN¤ÎºÇ¸å¤Î½Ð¹Ò¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÌîÏº¶¦½¸¤Þ¤ì¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
KAT-TUN¤Ï¡¢2001Ç¯¤ËµµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¡¦ÀÖÀ¾¿Î¤µ¤ó¡¦ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð¤µ¤ó¡¦ÅÄÃæÀ»¤µ¤ó¡¦¾åÅÄÎµÌé¤µ¤ó¡¦Ãæ´ÝÍº°ì¤µ¤ó¤Î6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç·ëÀ®¡£2006Ç¯3·î¤Ë¡ØReal Face¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤Î¸å¡ØSIGNAL¡Ù¡ØKeep the faith¡Ù¤Ê¤É¡¢¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ¦Âà¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2015Ç¯¤«¤é¤ÏµµÍü¤µ¤ó¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¡¢Ãæ´Ý¤µ¤ó¤Î3¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£Ç¯3·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ²ò»¶¡£¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®¤«¤éÌó25Ç¯¤Ç¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£