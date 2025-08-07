¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¡¡ÈÁêËÀ¡É¤Ï¾ÆÆù¥°¥ê¥ë¡Ö²È¤Ç¤¤¤¤¤ªÆù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤è¤êÁ´Á³¤ª¤¤¤·¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡Ê40¡Ë¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLemino¡×¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ2¡¡¥ë¡¦¥â¥ó¥É¥¥¡×¤ÎÇÛ¿®µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÁêËÀ¤Ï¡¢6¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¾Æ¤Æù¥°¥ê¥ë¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£2»ù¤ÎÊì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«³°¿©¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤ªÆù¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤òÇã¤Ã¤¿¡×¤È¹ØÆþ¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö²È¤Ç¤¤¤¤¤ªÆù¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¾ÆÆù¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤¦¹âµé¾ÆÆùÅ¹¤è¤êÁ´Á³¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Çº£¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÚÆü¤Ï¤´ÈÓºî¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÚÆü¤Ë¾ÆÆù¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤ªÃãÌÜ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡4·î´ü¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È²°Âæ¡Á¥é¡¦¥Ü¥ó¥Î¥©¡Á¡×¤ÎÂ³ÊÔ¡£WEST.¤Î¿À»³ÃÒÍÎ¡Ê32¡Ë±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥·¥§¥Õ¤¬Travis¡¡JapanÃæÂ¼³¤¿Í¡Ê28¡Ë±é¤¸¤ë¸µÉû½»¿¦¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢²°Âæ¤ò½Ð¤¹Êª¸ì¡£