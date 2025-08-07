Ëè·§ÚðÌð¤¬ÇØÈÖ¹æ¤ò2ÈÖ¤ËÊÑ¹¹!! CÂçºåºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë±¦SB¤Î¾ÝÄ§¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ø
¡¡AZ¤Ï6Æü¡¢DFËè·§ÚðÌð¤¬¿·¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤ò2ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ëè·§¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤ËAZ¤Ø²ÃÆþ¤·¡¢1Ç¯ÌÜ¤Ï16ÈÖ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ÏV¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê¤Ç¤Î¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤«¤éÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡¢CÂçºå¤Ç¤ÎºÇ½ª¥·¡¼¥º¥ó¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë2ÈÖ¤òÃåÍÑ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢AZ¤Ç¤Î2Ç¯ÌÜ¤ÇºÆ¤Ó2ÈÖ¤òÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¸ø¼°Àï44»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºòµ¨¤ò¾å²ó¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
