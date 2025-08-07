±èÀþ²ÐºÒ¤Ç°ì»þ±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¡¡¾èµÒÌó13Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á
±èÀþ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç°ì»þ±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤¿Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JRÅì³¤¤Ï¾èµÒ¤ª¤è¤½13Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï¸á¸å4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÀÅ²¬¸©¤Î»°Åç¤È¿·ÉÙ»Î¤Î´Ö¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿±èÀþ²ÐºÒ¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢²¼¤ê¤ÏÅìµþ¤«¤éÉÍ¾¾¤Î´Ö¡¢¾å¤ê¤Ï¹Åç¤«¤éÅìµþ¤Î´Ö¤Ç¡¢°ì»þ¡¢±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¾Ã²Ð³èÆ°¤¬½ªÎ»¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬¼è¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸á¸å6»þ¤´¤í¤«¤é¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
JRÅì³¤¤Ï¡¢¾èµÒ¤ª¤è¤½13Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£