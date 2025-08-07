TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸á¸å10»þ32Ê¬¤Ë¡¢¹¿¿å·ÙÊó¤òÅÔ¾ë»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Âç±«·ÙÊó¡Ê¿»¿å³²¡Ë¤òÅÔ¾ë»Ô¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú·ÙÊó¥¨¥ê¥¢¤ò³ÎÇ§¡Û¡Ú¹¿¿å·ÙÊó¡ÛµÜºê¸©¡¦ÅÔ¾ë»Ô¤ËÈ¯É½ 7Æü22:32»þÅÀ

ÆîÉôÊ¿ÌîÉô¡¢ÆîÉô»³±è¤¤¤Ç¤Ï¡¢8ÆüÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¤ä²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ú·ÙÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
¢£ÅÔ¾ë»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡60mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý

¢¢¹¿¿å·ÙÊó¡ÚÈ¯É½¡Û
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£ÆüÆî»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü

¢£¶ú´Ö»Ô
¢¢Âç±«·ÙÊó
¡¦ÅÚº½ºÒ³²
¡¡
¡¦¿»¿å
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü
¡¡1»þ´ÖºÇÂç±«ÎÌ¡¡40mm
¡¡¥Ô¡¼¥¯»þ´Ö¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý

¢¢¹¿¿å·ÙÊó
¡¡8ÆüÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ·Ù²ü