¥í¥Ã¥Æ¡¡µÕÅ¾Éé¤±¤Ç¼Ú¶â£²£°µÕÌá¤ê¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¡Ö·è¤á¤ëÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡È»³»³¡ÉÉÔÈ¯¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ß²á¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ£±¡Ý£²¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡×¡Ê£·Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤¬µÕÅ¾Éé¤±¤Ç£²Ï¢ÇÔ¡£¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î£²£°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥µ¥â¥ó¥º¤Ï£¶²ó£µ°ÂÂÇ£µ»Í»àµå¤Ç£²¼ºÅÀ¡£Ëè²óÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¸Þ²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ëÇ´¤ê¤ÎÅêµå¡£¤À¤¬¡¢Ï»²ó¡¢»Íµå¤ÈË½Åê¤ÎÁö¼Ô¤òÆóÎÝ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¡¢£²»à¤«¤é£¸ÈÖ°æ¾å¡¢£¹ÈÖº´Æ£Ä¾¤ËÏ¢Â³Å¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆµÕÅ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡µÈ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥µ¥â¥ó¥º¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤«¤é¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÊÑ²½µå¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤¹¤®¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£¶²ó£²¼ºÅÀ¡£¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï»°²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÃÓÅÄ¤Îº¸ÍãÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤¬¡¢»Í²ó°Ê¹ß£µÅÙÆÀÅÀ·÷¤ËÁö¼Ô¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤éÄÉ²ÃÅÀ¤¬Ã¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¡¢·è¤á¤ëÂÇ·â¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Áê¼ê¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ç¾¡Éé¶¯¤¯£±ËÜ½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇÀþ¤ÎÊ³µ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¡¢»³¸ý¤Î¡È»³»³Ë¤¡É¤ò¼·¡¢È¬ÈÖ¤Çµ¯ÍÑ¡£»³¸ý¤Ï»Í²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÊ»»¦¤ËÅÝ¤ì¡¢»³ËÜ¤ÏÈ¬²ó£²»àÆóÎÝ¤Ç»°¼ÙÈô¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ß²á¤®¤¿¤Î¤«¤Ê¡£»³¸ý¤âÁÀ¤Ã¤Æ¤ë¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÏ¤ó¤Ç¤ëÊ¬¡¢Á°¤Ë½Ð¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£