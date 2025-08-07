¥É¥ë±ß¡¢£±£´£·±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤¡¡¥É¥ë¹â¤ÎÎ®¤ì¤â¾åÃÍ¤Ï½Å¤¤¡á£Î£Ù°ÙÂØ½øÈ×
¡¡¤¤ç¤¦¤Î£Î£Ù°ÙÂØ»Ô¾ì¡¢¥É¥ë±ß¤Ï£±£´£·±ßÂæÁ°È¾¤Ç¤ÎÃÍÆ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤ÎÁáÄ«¤Ë£±£´£¶±ßÂæ¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£Î£Ù»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ£±£´£·±ßÂæ¤ËÌá¤¹Å¸³«¡£ËÜÆü¤Ï¥É¥ë¹â¤ÎÎ®¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÇãÌá¤·¤ò»î¤¹Å¸³«¤Þ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë°Â¤Î¸«Êý¤Ïº¬¶¯¤¤¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÊÆÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬£¹£°¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯Æâ£²²ó¤ÎÍø²¼¤²¤â´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò£´£°¡óÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Þ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢Îã¤¨Æü¶ä¤¬ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ°¤¡¢£Æ£Ò£Â¤¬Íø²¼¤²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤¯¡¢¥É¥ë±ß¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åêµ¡¶Ú¤Î±ß¥í¥ó¥°¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤¬¾å¾º¤·¡¢¥É¥ë±ß¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î´¬¤Ìá¤·¤¬¤Þ¤À½Ð°×¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï¸½¹ÔÉÕ¶á¤Ë¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
147.65¡Ê14.3²¯¥É¥ë¡Ë
148.50¡Ê12.4²¯¥É¥ë¡Ë
8Æü¡Ê¶â¡Ë
146.00¡Ê6.7²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡£Æ£Ò£Â¤ÎÁá´üÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¤ÏÇã¤¤Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥É¥ë°Â¤Î¸«Êý¤Ïº¬¶¯¤¤¡£Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£¹·î¤ÎÊÆÍø²¼¤²³ÎÎ¨¤¬£¹£°¡óÉÕ¶á¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Ç¯Æâ£²²ó¤ÎÍø²¼¤²¤â´°Á´¤Ë¿¥¤ê¹þ¤ß¡¢£³²ó¤ÎÍø²¼¤²¤ò£´£°¡óÄøÅÙ¤Î³ÎÎ¨¤Þ¤Ç¿¥¤ê¹þ¤àÆ°¤¤ËÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À°ìÉô¤«¤é¤Ï¡¢Îã¤¨Æü¶ä¤¬ÄÉ²ÃÍø¾å¤²¤ËÆ°¤¡¢£Æ£Ò£Â¤¬Íø²¼¤²¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¤¯¡¢¥É¥ë±ß¤ò²¡¤·²¼¤²¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£Åêµ¡¶Ú¤Î±ß¥í¥ó¥°¤Ï½Ì¾®¤·¤Æ¤³¤½¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¿å½à¤ÇÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ß¤¬¾å¾º¤·¡¢¥É¥ë±ß¤¬²¼Íî¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î´¬¤Ìá¤·¤¬¤Þ¤À½Ð°×¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜ»þ´Ö£²£³»þ¤Î£Î£Ù¥«¥Ã¥È¤Ç¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Î´üÆüÅþÍè¤Ï¸½¹ÔÉÕ¶á¤Ë¤Ï´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
7Æü¡ÊÌÚ¡Ë
147.65¡Ê14.3²¯¥É¥ë¡Ë
148.50¡Ê12.4²¯¥É¥ë¡Ë
8Æü¡Ê¶â¡Ë
146.00¡Ê6.7²¯¥É¥ë¡Ë
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ