¼«Æ°¼Ö´ØÀÇ¡Ö27.5¡ó¡×°ú¤²¼¤²¤Ï¤¤¤Ä¤Ë¡©¥á¡¼¥«¡¼Â»¼º¡Ö1Æü¤Ë20²¯±ß¡×´ØÀÇ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î²ÝÂê¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
¸½ºß¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬ÆüËÜ¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇ¤Ï27.5¡ó¡£¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤Î·è»»¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÆüËÜ¤Î¼«Æ°¼Ö¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¼Ô¤Î²òÀâ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÆüËÜ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë? ¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¿ä¤¹¼«Æ°¼Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¡ÖF-150¡×¤Î¶Ã¤¤Î¥µ¥¤¥º´¶
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÈ¯Æ° ¡Ö27.5¡ó´ØÀÇ¡×¤¤¤Ä²¼¤¬¤ë¡©¡¡
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤Ø¤ÎÁê¸ß´ØÀÇ¤ò¡¢°ìÉô¤ò½ü¤¤¤Æ15%¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÈ¯Æ°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Æ°¼Ö¤Î´ØÀÇÎ¨¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç2.5%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯4·î¤«¤é¸½ºß¤Ë¤«¤±¤Æ27.5%¤Ë¤°¤Ã¤È°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤µ¤Ë¡¢ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ÇµÍ¤á¤Î¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÖÂô·ÐºÑºÆÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï1»þ´Ö¤Ë1²¯±ß¤º¤ÄÂ»¼º¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È8·î1Æü¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¼Ò¤Î¿ô»ú¤ò¤ß¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¼«Æ°¼Ö³Æ¼Ò¤Î·è»»¡Ê2025Ç¯4¡Á6·î¡Ë¡Û
¡¦¥È¥è¥¿
´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤Ç4500²¯±ß¸º±×¡Ê±Ä¶ÈÍø±×¡Ë
¡¦¥Û¥ó¥À
½ãÍø±×È¾¸º¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ë
¡¦¥Þ¥Ä¥À
ÀÖ»ú
ÆÃ¤Ë¥Þ¥Ä¥À¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¡¼¥»¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¥À¥á¡¼¥¸¤¬Âç¤¤¯½Ð¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô¡¡´ä°æ¹¨¶Çµ¼Ô:
¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢´ØÀÇÊ¬¤òÃ¯¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ë²Ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤·¤¯ÆüËÜ¤Î´ë¶È¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð´ØÀÇ¤¬°ú¤¾å¤¬¤ëÊ¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÃÍ¾å¤²¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ²Á³Ê¤òÄ´À°¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤â´ØÀÇÊ¬¤Î°ú¤¾å¤²¤ò¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´ë¶È¤ËÉéÃ´¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÂç¥À¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
·ë²ÌÅª¤Ë¤à¤·¤í´ØÀÇÊ¬¤ò¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬¿È¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤±Â»¼º¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡ÖÆüËÜ´ë¶È³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¡Ö°ÙÂØ¤ÎÊÑÆ°¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é·ë¹½ÂÎÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤¾¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó:
1¥É¥ë100±ß¤ä110±ß¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤Ç¤âÍø±×¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îº¢¤È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹½Â¤¤Ê¤É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Þ¥Ä¥À¤¬ÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¤³¤È¤ÏÂçÅýÎÎ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é´ØÀÇ¤¬Ìá¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤êÃÍÃÊ¤Î¾å¤¬¤ê²¼¤¬¤ê¤ò¾ÃÈñ¼Ô¤Ë°õ¾Ý¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ä¤ê²á¤®¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£À¯¼£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸ò¾Ä¤·¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾å¼ê¤¯¤Þ¤È¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä°æµ¼Ô:
ÃÍ¾å¤²¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸»ºÂæ¿ô¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌÜÉ¸¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÊÃÍÃÊ¤ò¡Ë¾å¤²¤¹¤®¤ë¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î´ð´´»º¶È¤Ç¤¢¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ï¿þÌî¤â¹¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉôÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤â·èÃÇ¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Çä¤ì¤ë¼Ö¤Ï? ÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î°ã¤¤
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
³Î¤«¤Ë¡¢º£¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¾õ¶·¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Î¼Ö¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥È¥è¥¿¤Î¡Ö¥¿¥³¥Þ¡×¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤ÈÇä¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤Âç·¿¤Î¥Þ¥Ä¥À¡ÖCX-50¡×¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼ê¤òÊÑ¤¨ÉÊ¤òÊÑ¤¨¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤¤¤¤¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡ÖÆüËÜ¤¬²æ¡¹¤Î¼«Æ°¼Ö¤âÍ¢Æþ¤¹¤ë¡£¥Õ¥©¡¼¥É¤ÎF-150¡Ê¥¨¥Õ¡¦¥ï¥ó¥Õ¥£¥Õ¥Æ¥£¡Ë¤ÏÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥É¡ÖF-150¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
´ä°æµ¼Ô:
Éý¤¬2¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¡¢¹â¤µ1.9¥á¡¼¥È¥ëÄ¶¤È¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¼Ö¤Ç¤¹¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Î¤â·ë¹½ÂçÊÑ¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤ÎÆ»¤Ï¹¤¤Æ»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ö¤¬ËÜÅö¤ËÄÌ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¿åËã°á¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤³¤Î¼Ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤âÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢´Ä¶¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ô¾ò·ï¤ÇÆñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¤½¤ì¤ò¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¡ÖÆüËÜ¤¬±Ä¶È³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤¿¤¿¤Á¤Î¤»¤¤¤À¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡Ä¡£
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è¤µ¤ó:
¾®¤µ¤¤¼Ö¤òºî¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÈæ¤ÙEV¤Ï2¼þÃÙ¤ì¤È¤â¡Ä¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡ÈEV¥·¥Õ¥È¡É
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤«¤é¡¢¼¡¤ÎÂçÅýÎÎ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤éEV¥·¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤Î¤ªÎÙ¤ÎÃæ¹ñ¤Ï¡¢EV¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯Àè¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BYD¤ÎSNS¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëµ¬³Ê¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢½¼ÅÅ¤¬¤È¤Æ¤âÂ®¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤Î5Ê¬¤Ç½¼ÅÅ´°Î»¤·¡¢¤³¤ì¤Ç400¥¥í°Ê¾åÁö¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸¾ò·ï¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Çº£¤ÎºÇÀèÃ¼¤ÎEV¤À¤È¡¢¤À¤¤¤¿¤¤½¼ÅÅ¤Ë40Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä°æµ¼Ô:
¼ÂºÝ¤ËÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Ö¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¡¢BYD¤Ï¼«Æ°¼Ö¤âÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÅÅÃÓ·ÏÅý¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ï¤ê¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Îµ»½Ñ¤ÏÁêÅö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¡¢¤³¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï¤¹¤´¤¯²è´üÅª¤ÊÂ®¤µ¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼:
ÆüËÜ¤ÏÃæ¹ñ¤ËÈæ¤Ù¡¢EV¤Ï2¼þÃÙ¤ì¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤¬º£¸å¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢°ì¤Ä¤Î¾ÇÅÀ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
ÆùÇµ¾®Ï©¥Ë¥¯¥è
¥Ë¥å¡¼¥ì¥Ç¥£¡¼
¶ä¹Ô¡¦ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ê¤É¶âÍ»¶È³¦¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤à
ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç·ÐºÑ¡¦¤ª¶â¡¦¿ÍÀ¸´Ñ¤ò¸ì¤ë
´ä°æ¹¨¶Ç
TBSÊóÆ»¶É·ÐºÑÉô ¼«Æ°¼Ö¡¦½Å¹©¡¦ÅÅµ¡Ã´Åö
´ØÀÇ±Æ¶Á¤òÉý¹¤¯¼èºà
½µËö¤Ï°¦¼Ö¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö