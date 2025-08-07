¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÎÑ!?¡È¸µ¥«¥Î¡É¾®ÀãºÆÅÐ¾ì¤Ç¡¢¤·¤¢¤ï¤»¤Ê°ì²È¤Ë500Ëü±ßÄ¶ÀÁµá¤ÎÂçÇÈÍð¡ã¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡ä
µÓËÜ¡¦ÂçÀÐÀÅ¡¢¼ç±é¡¦°¤Éô¥µ¥À¥ò¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾¾¤¿¤«»Ò¤¬½¸·ë¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¤·¤¢¤ï¤»¤Ê·ëº§¡Ù¡£
ËÜºî¤Ï¡¢50Ç¯´Ö¡ÈÆÈ¿È¼çµÁ¡É¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¿Íµ¤ÊÛ¸î»Î¡¦¸¶ÅÄ¹¬ÂÀÏº¡Ê°¤Éô¥µ¥À¥ò¡Ë¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÈþ½Ñ¶µ»Õ¡¦ÎëÌÚ¥Í¥ë¥é¡Ê¾¾¤¿¤«»Ò¡Ë¤ÈÅÅ·â·ëº§¤¹¤ë¤â¡¢¼¡Âè¤ËºÊ¤¬Êú¤¨¤ëÂç¤¤ÊÈëÌ©¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¥Þ¥ê¥Ã¥¸¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤À¡£
8·î7Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¹¬ÂÀÏº¤Î¸µÎø¿Í¡¦ÆâÆ£¤Ä¤Ð¤µ¡Ê¾®Àã¡Ë¤¬ºÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Ä¤Ð¤µ¤¬ÎëÌÚ²È¤Î½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÆÍÁ³Ë¬¤Í¤Æ¤¤Æ¡Ä!?
¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢Âè4ÏÃ¤Î¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸µ¥«¥Î¡¦ÆâÆ£¤Ä¤Ð¤µ¡Ê¾®Àã¡Ë¤¬ºÆÅÐ¾ì¡ª
¢¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÉÔÎÑ°¦!?
Âè4ÏÃ¡¢¹¬ÂÀÏº¤¬ÎëÌÚ²È¤Î¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
¥Í¥ë¥é¤ÎÄï¡¦¥ì¥ª¡ÊÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ë¤¬ÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó±Û¤·¤Î¿ÍÊª¤Ï¡ÖÊÛ¸î»Î¤ÎÆâÆ£¤Ä¤Ð¤µ¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢¹¬ÂÀÏº¤Ï¥Ï¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£
¼Â¤Ï¹¬ÂÀÏº¤ÈÆ±¶È¤ÎÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤Ä¤Ð¤µ¡£¤Ä¤Ð¤µ¤¬ÍÑ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¸µÎø¿Í¤Î¹¬ÂÀÏº¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Í¥ë¥é¤ÎÉã¡¦´²¡ÊÃÊÅÄ°ÂÂ§¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¥ì¥ª¤¬ÍÑ·ï¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤Ä¤Ð¤µ¤Ï¡Ö²ÆÌÜÎÐ»ÒÍÍ¤ÎÉ×¡¢²ÆÌÜ¾ÄÍÍ¤ÎÂåÍý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢ÎëÌÚ´²ÍÍ¤Ë»êµÞ¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¡£¥Í¥ë¥é¤Î½ÇÉã¡¦¹Í¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤Ï¡¢¡Ö·»µ®¤¬²ÆÌÜÎÐ»Ò¤Ã¤Æ¿Í¤Î°¦¿Í¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤â¡¢´²¤Ï¡Ö²¶¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¼ÙÆ»¤ÊÎø¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¤Ò¤È¤Þ¤º¹¬ÂÀÏº¤¬´²¤Ø¤Î¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢Ãæ¿È¤òÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÎÐ»Ò¤¬·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤È»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢2Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÔÎÑ´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢ËÜÆüÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö°Ö¼ÕÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï500Ëü¤Ï²¼¤é¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·´²¤Ï¡¢ÎÐ»Ò¤ËÉ×¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¡£¼ÂºÝ¡¢ÎÐ»Ò¤È¤Î¥á¡¼¥ëÍúÎò¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÎÐ»Ò¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÆÈ¤ê¿È¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â´²¤ÏÎÐ»Ò¤òÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤»¤º¡¢°Ö¼ÕÎÁÀÁµá¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡È°¦¡É¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¡£ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤âÎÐ»Ò¤òÁÛ¤¦´²¤Î¿´°Õµ¤¤Ë¥°¥Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£