¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒÂæ½£8·î7Æü¡ÛÃæ¹ñÞ¶¹¾¾ÊÂæ½£»Ô¤Ç²ÈÄíÍÑ¥ß¥·¥ó¤ÎÀ½Â¤¤«¤é»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Ì±´Ö´ë¶È¡¢·æ¹î²Êµ»¡Ê¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀßÈ÷¶È³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢Àä¤¨´Ö¤Ê¤¤µ»½Ñ³×¿·¤ÈÆÃµö¤ÎÃßÀÑ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊM¡õA¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Â¤¶È¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀ½Â¤Ê¬Ìî¤ÎÀ¤³¦Åª´ë¶È¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò¼Â¸½¡£¥¹¥Þ¡¼¥ÈÀßÈ÷¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Í¸ú¤ÊÆÃµö¤È¥½¥Õ¥È¥¦¥¨¥¢Ãøºî¸¢¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ3200·ï°Ê¾åÊÝÍ¤·¡¢ÈÎÇäÂæ¿ô¤Ç¤Ï14Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£