ÃæÆü¡¦°æ¾å´ÆÆÄ¡¡¤¢¤ÎÌ¾¸À¡ÖÃ¦±±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤«¤é10¥«·î¡¡¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¾¥Õ¥ì¡¼¥º¤òµá¤á¤é¤ì¡Ä5Ê¸»ú¤Ç
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃæÆü8¡½3ºå¿À¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡ÃæÆü¡¦¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤¬¥×¥í10ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½é¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£¥»¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤¹¤ëºå¿À¤ò8²ó3¼ºÅÀ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢ÇÔ¤â3¤Ç»ß¤á¤¿Åêµå¤Ë¡¢°æ¾å´ÆÆÄ¤â´¶³´¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ëºå¿ÀÁê¼ê¤Ë½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»Ø´ø´±¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç4µåÃÄ¶¥¹ç¤ÎËö¤Ëº¸ÏÓ¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡Ö²¸¿Í¡×¡£Ä¾¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡Ö¡Ê¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Ç¡ËÃ¦±±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ÎÂç¤¤µ¤òÉ½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡10»î¹ç¤ÈÆñ»º¤ÎËö¤Ë¤Ä¤«¤ó¤À1¾¡¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤Î»þ¤ÏÃ¦±±¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¤³¤¦À¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Û¤·¤¬¤ë¤Ê¡ª¡×
¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À²¢À¹¤Î°æ¾å´ÆÆÄ¤é¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¾Ð¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£