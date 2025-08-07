¡Ú¹Åç¡ÛÈ¿·âµÚ¤Ð¤º£µ°ÌÅ¾Íî¤â¡Ä¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¹¶·â¿Ø¤òÉ¾²Á¡Ö¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¡×
¡¡°ì»þ¤Ï£±ÅÀº¹¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¤¬¡Ä¡£¹Åç¤Ï£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£µ¡½£¹¤Ç»´ÇÔ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦¿¹æÆÊ¿¡Ê£²£·¡Ë¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ËÊá¤Þ¤ê¡¢£²²ó¤ò½ª¤¨£°¡½£¶¡£½øÈ×¤«¤éÂçÎÌ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£³²ó°Ê¹ß¡¢ÀÖ¥Ø¥ëÂÇÀþ¤¬Ç´¤ê¹ø¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ë¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡Ê£²£·¡Ë¡¢ËöÊñ¾ºÂç¡Ê£²£¸¡Ë¤Î£²¥é¥ó£²È¯¤Ç£´ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤È¡¢Â³¤¯£´²ó¤Ë¤Ï¡¢°éÀ®½Ð¿È¤Î£²£²ºÐ¡¦Á°ÀîÀ¿ÂÀÆâÌî¼ê¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡£¤³¤ì¤¬Å¬»þÂÇ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤¬Á³¡¢³èµ¤¤Å¤¤¤¿¤¬È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤ÏÅ¨¤Îµß±ç¿Ø¤ËÈ¿·â¤òÉõ¤¸¤é¤ì¡¢£Ä£å£Î£Á¤ËÄËº¨¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ç¡¢£³°Ì¤È¤Ï£´¥²¡¼¥àº¹¡¢£µ°ÌÅ¾Íî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°Ê²¼¤Ï»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Î¤ª¤â¤Ê°ìÌä°ìÅú¡£
¡½¡½ÀèÈ¯¡¦¿¹¤¬£²²ó¤Þ¤Ç¤Ë£¶¼ºÅÀ¡£»î¹ç¤òºî¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤¤ç¤¦¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ÎÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤½¤³¤Ç´Å¤¤¤È¤³¤í¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤¿¤«¤Ê¡£
¡½¡½¡Ê¼«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ë
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¤À¤±¤É¡¢£¶ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Ìî¼ê¿Ø¤¬¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¤·¡¢¼éÈ÷¤â¿ï½ê¤Ë¤Í¡£¾®±à¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢±©·î¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥¨¡ÊËöÊñ¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤Í¡£¤¤¤¤ÂÇ·â¡¢¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¿ï½ê¤Ë¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡½¡½£··î¤«¤é¾õÂÖ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤Ë¤â°ìÈ¯¤¬½Ð¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¥â¥ó¥Æ¥£¡Ê¥â¥ó¥Æ¥í¡Ë¤âÆâÍÆ¤Î¤¤¤¤ÂÇÀÊ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ìî¼ê¿Ø¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡½¡½¤³¤³¿ô»î¹ç¡¢ËÜÎÝÂÇ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤è¡£¤³¤Á¤éÂ¦¤¬²¿¤â¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÇÅÀ¤¬Æþ¤ë¤«¤é¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄ¹ÂÇ¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤¤¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤éÄ¹ÂÇ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£
¡½¡½°éÀ®½Ð¿È¤ÎÁ°Àî¤¬ÂåÂÇ¤Ç¥×¥í½é°ÂÂÇ¡õ½éÂÇÅÀ
¡¡¿·°æ´ÆÆÄ¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤ç¤¦¤¬£²ÂÇÀÊÌÜ¤À¤±¤É¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤¤¤¤¾ìÌÌ¤Ç¤Í¡££²ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¡£¼«Ê¬¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°éÀ®¤«¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ£´Ç¯ÌÜ¡£ËÜ¿Í¤â¶ì¤·¤ó¤À¤È»×¤¦¤·¡¢´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤½¤ÎÀ®²Ì¤Î½é¥Ò¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£