¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û½é½Ð¾ì¤Î±ÃÌÀ¡¦¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡¡º¬ËÜÏÂ¿¿¼ç¾¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¢¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñÂè£³Æü¡¡¢¦£±²óÀï¡¡ÄÅÅÄ³Ø±à£µ£Ø¡½£´±ÃÌÀ¡á±äÄ¹£±£²²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£·Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¾Ð¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Î±äÄ¹£±£²²óÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£»°ÎÝÀþ¤Ø¤Î¥Ð¥ó¥È¤ò½èÍý¤·¤¿±ÃÌÀ¡¦ÅÄ¸ýÎËÊ¿¤Ï°ìÎÝ¤Ø°Á÷µå¡£ÄËº¨¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤Ë¡ÖºÇ½é¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎÞ¤ò¸«¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤ÈÌÜ¤ò¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤á¤¿¡£
¡¡±ÛÃ«»Ô¤«¤é¤Ïº¸ÏÓ¤Î¹¥Åê¼ê¡¦ÎëÌÚ¸ù¤òÍÊ¤·¤¿£¹£µÇ¯¤Î±ÛÃ«À¾°ÊÍè£³£°Ç¯¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¡£ÃË»Ò¹»¤À¤Ã¤¿Á°¿È¤Î¾®¾¾¸¶¤¬£±£µÇ¯¤«¤é¶¦³Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ±ÃÌÀ¤Ë¹»Ì¾¤òÊÑ¹¹¡£¸½ºßÃÏ¤Î±ÛÃ«¥ì¥¤¥¯¥¿¥¦¥ó¤Ë°ÜÅ¾¤·£±£°Ç¯°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¡£Æ±¸©¤Î±ºÏÂ³Ø±¡¡¢²ÖºéÆÁ±É¡¢½ÕÆüÉô¶¦±É¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯¹ë»ä³Ø¤Î¤è¤¦¤ËÎÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô°÷¤ÎÂçÈ¾¤¬¸©Æâ¤«¤é³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¡£¼ç¾¤Îº¬ËÜÏÂ¿¿¡¢ÅÄ¸ý¤Ï»ÔÆâºß½»¤Ç¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¡£¹Ã»Ò±à½é¾¡Íø¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ï£±£°£°£°¿Í¤òÄ¶¤¹±þ±çÃÄ¤ÇËä¤Þ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥å¡¼¥¤¥ó¥°¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÃÏ°è¤ÎÊý¤âÆ»¤äÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤Èº¬ËÜ¡£¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿º¬ËÜ¤Î£±Ç¯»þ¤ÎÃ´Ç¤¤À¤Ã¤¿ÌÖËÜÏÂÁÕ¶µÍ¡¤Ï¡Ö£²Ç¯À¸¡¢£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹»²Î¤Ï²Î¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¸÷Àþ¤òÍá¤Ó¤ÆÆ²¡¹¤ÎÀï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡Ö±ÛÃ«¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤¤ç¤¦Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æµ¢¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÄ¸ý¡£¤½¤ÎÌÜ¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿ÎÞ¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê´¥¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ±ÛÃ«¤Ëµ¢¤ë¡£¡Ê½©ËÜ¡¡Àµ¸Ê¡Ë