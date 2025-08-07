¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¸«¡¼¤Ã¤±¡×½÷»Ò¥´¥ë¥ÕµÈÅÄÍ¥Íø¤¬¡ÈÈ¯¸«¡É¡¡°Û¶¥µ»23ºÐ¤Ï¡Ö¥·¥¢¥ï¥»¤Ê¤¸¤«¤ó¡×¿ÍÀ¸½é¤ò´®Ç½
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎµÈÅÄÍ¥Íø¡Ê¥¨¥×¥½¥ó¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢ ¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤ÈËË¤ò´ó¤»¤¢¤¦°Û¶¥µ»2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¸«¡¼¤Ã¤±¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤Æ¾Ð¤¦µÈÅÄ¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤ÎµªÊ¿¤¬ËË¤ò´ó¤»¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µªÊ¿¤â¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥·¥¢¥ï¥»¤Ê¤¸¤«¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢µÈÅÄ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¿ÍÀ¸½é¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤ò´®Ç½¤·¤¿¡£
¡¡25ºÐ¤ÎµÈÅÄ¤Ï¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡¤Ç¡¢À¸³¶³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï3²¯1852Ëü4836±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»³²¼ÈþÌ´Í¤¬À©¤·¤¿Àè½µ¤ÎÁ´±Ñ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ï58°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡23ºÐ¤ÎµªÊ¿¤Ï18Ç¯¤Ë¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤·19¡¢20Ç¯¤Ë»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤òÏ¢ÇÆ¡£±¦Â¼ó¤òÄË¤á¤¿±Æ¶Á¤ÇÄ¾¶á¤Î2¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë