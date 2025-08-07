¡ÖÁÛÁü¤è¤êÂ®¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ª¡¡²°º¬Î¢¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ëÇ¤Î¡ÔÇúÂ®¤Ã¤×¤ê¡Õ¤¬¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¼Ô¤À¤Ã¤¿
¡¡¤¹¤´¤¹¤®¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¡ª YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTheCatsPyjaaaamas¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤¬²°º¬Î¢Éô²°¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ëÍÍ»Ò¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÛÁü¤è¤ê¶î¤±¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ë¥ã¥ó¡ª¡×
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡ÖEagerness¡×¤È¤¤¤¦Æ°²è¡£Ç¤Î¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ê¡×¤¬¡¢²È¤ÎÏ²¼¤Ç²¿¤«¤òÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÖÁá¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥Ë¥ã¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤½¤¦¤Ê´Å¤¨¤¿ÌÄ¤À¼¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ê¤Ï²¿¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡¡¥¹¥Æ¥£¥Ê¤Ï¤¦¤í¤¦¤í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¾Á°¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤â¡Ö¤ª´ê¤¤¤À¥Ë¥ã¡¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÌÄ¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÏÍÞ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¾Ð¤¤¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌÜÅª¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÈÅ·°æÉÕ¶á¤ò¸ò¸ß¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ê¡£³¬ÃÊ¤ò»È¤Ã¤Æ²°º¬Î¢Éô²°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¥¹¥Æ¥£¥Ê¤ÎÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²°º¬Î¢Éô²°¤Ø¤Ï¡¢³¬ÃÊ¤ò²¼¤í¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬³¬ÃÊ¤ò²¼¤í¤½¤¦¤È¤¹¤ëÆ°ºî¤ò¸«¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ê¤ÏÌÄ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤È²°º¬Î¢Éô²°¤Ø¹Ô¤±¤ë¥Ë¥ã¡¼¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¥¹¥é¥¤¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤¬¾²¤Ë²¼¤í¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤Þ¤ë¤ÇÇ¦¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ²°º¬Î¢Éô²°¤ØÆþ¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ê¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î°¦¤é¤·¤¤¹ÔÆ°¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¶Ã¤¯¤Û¤ÉÂ®¤¤¡×¡Ö¤ª´ê¤¤¤ò¤¹¤ëÌÄ¤À¼¤¬¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â¡¢°ìµ¤¤Ë³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ê¤Î¹ë²÷¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò¡¢¤¼¤ÒÆ°²è¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£