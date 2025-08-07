¥ä¥¯¥ë¥È¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬8²ó¤Ë·è¾¡¤Î8¹æ¥½¥í¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡¡¡Ö¤¦¤Þ¤¯Á°¤Ç¤µ¤Ð¤±¤¿¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡¼2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î5ÈÖ¡¦¥ª¥¹¥Ê¤¬¡ÖÁÀ¤¤ÂÇ¤Á¡×¤Ç·è¾¡¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡2¡½2¤Î8²ó¡£¥«¥¦¥ó¥È2¡½1¤Ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Îµð¿Í¡¦ÅÄÃæ±Í¤ÎºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡150¥¥í¤ÎÆâ³Ñ¤ËÍè¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Äã¤¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤Çº¸Íã¥Ý¡¼¥ë¤òÄ¾·â¡£·è¾¡¤Î8¹æ¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¨¤¯¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥ª¥¹¥Ê¡£¡Ö¥·¥å¡¼¥È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Á°¤Ç¤µ¤Ð¤±¤¿¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¯µ®½Å¤Ê°ìÈ¯¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£