¥ä¥¯¥ë¥È¡¡¥ª¥¹¥ÊÃÆ¤Çº£µ¨ÅìµþD½é¾¡Íø¡ª9ÀïÌÜ¡ÈºÇ½ªÀï¡ÉÀÐÀî¤¬¥Þ¡¼·¯¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ç6²ó2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È3¡½2µð¿Í¡Ê2025Ç¯8·î7Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤¬Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤ÎÏ¢ÇÔ¤ò¡Ö8¡×¤Ç»ß¤á¤¿¡£º£µ¨6ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬6²ó78µå2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¡£¥Û¥»¡¦¥ª¥¹¥ÊÆâÌî¼ê¤¬Æ±ÅÀ¤Î8²ó¤Ë8¹æ·è¾¡¥½¥í¤òÊü¤ÁÀÜÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥É¡¼¥à¡ÈºÇ½ªÀï¡É¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£»î¹ç¤ÏÄÌ»»189¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÐÀî¤È¡¢ÆüÊÆÄÌ»»199¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤¦ÅÄÃæ¾Âç¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¡£¤È¤â¤Ë½øÈ×¤«¤é¾å¡¹¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¸«¤»¥¹¥¿¥ó¥É¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÅÄÃæ¾¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ö°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëº¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢ÀÐÀî¤Ï5²ó¤Ë¡¢Åê¼ê¤Ç¤Ï»°±ºÂçÊå¡ÊDeNA¡Ë¤Î24Ç¯Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Î¥×¥íÌîµåµÏ¿¤ËÊÂ¤ÖÃæÁ°ÂÇ¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é¤Ï¼«¿È¤ÎÅê¼ê»Ë¾å½é¤ò¹¹¿·¤¹¤ë°Î¶È¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Ï5²ó2/3¤ò2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç¹ßÈÄ¡¢ÀÐÀî¤Ï6²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê2¼ºÅÀ¤ÈÎ¾Åê¼ê¤È¤â¾¡ÇÔ¤ÏÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2¿Í¹ç¤ï¤»¤Æ386¾¡¡¢81ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÂÐ·è¤ËÎ¾·³¥Ê¥¤¥ó¤âµ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»Â³¤±¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¥ª¥¹¥Ê¤À¤Ã¤¿¡£4²ó¤ËÆ±ÅÀÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥Ê¤Ï¡¢2¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿8²ó¤ËÅÄÃæ±Í¤«¤é¾¡¤Á±Û¤·¤Î8¹æ¥½¥í¡£ÀÐÀî¤ÈÅÄÃæ¾¤¬Åê¤²¹ç¤¤ÂçÇï¼ê¤¬²¿ÅÙ¤â´¬¤µ¯¤³¤ë°ÛÎã¤Î¥²¡¼¥à¤òµÕÅ¾¤ÇÀ©¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥ª¥¹¥Ê¤Ï·è¾¡ÃÆ´Þ¤à2ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖÂç»ö¡£¡ÊÅÄÃæ±Í¤Î¡Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤Þ¤¯Á°¤Ç¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¡ã¥Ç¡¼¥¿¡äÆüÊÆÄÌ»»¤ò´Þ¤á180¾¡°Ê¾å¤ÎÅê¼ê¤ÎÀèÈ¯ÂÐ·è¤Ï¡¢215¾¡¤Î¹©Æ£¸ø¹¯¡Êµð¿Í¡Ë¤È183¾¡¤Î»³ËÜ¾»¡ÊÃæÆü¡Ë¤¬06Ç¯6·î24Æü¤ËÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢19Ç¯¤Ö¤ê¡£Î¾Åê¼ê¤Ï180¾¡°Ê¾å¤·¤Æ¤«¤é05Ç¯9·î9Æü¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÂ¾¡¢80Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤Ï¥Ñ¤ÎÎëÌÚ·¼¼¨¡Ê¶áÅ´¡Ë¡½»³ÅÄµ×»Ö¡ÊºåµÞ¡Ë¤¬2ÅÙ¡¢ÎëÌÚ·¼¡½ÅìÈø½¤¡ÊÀ¾Éð¡Ë¤¬1ÅÙ¡¢»³ÅÄ¡½ÅìÈø¤¬7ÅÙ¡¢»³ÅÄ¡½Â¼ÅÄÃû¼£¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬1ÅÙ¡¢ÅìÈø¡½Â¼ÅÄ¤¬2ÅÙ¡£¥»¤Ç¤ÏÊ¿¾¾À¯¼¡¡ÊÂçÍÎ¡Ë¡½¾¾²¬¹°¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤¬3ÅÙÅê¤²¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£