ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¡¡º£µ¨½é·ç¾ì¤ÎÂç»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖÃæÆü£¸¡Ý£³ºå¿À¡×¡Ê£·Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡ºå¿À¤Ï½øÈ×¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ì¤ºÇÔÀï¡£Ï¢¾¡¤¬£²¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Ï¡¢Àè·î£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï°ÊÍè¡¢º£µ¨£²ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿Âç»³ÍªÊåÆâÌî¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌÀÆü°Ê¹ß¤É¤¦¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡Ö¤½¤ó¤ÊÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¡ËÄ¹¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤±¤ËÍê¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Á´°÷¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£µÈÖ¤ËÈ´Å§¤·¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤ò´Þ¤à£²°ÂÂÇ¤ÈÌöÆ°¤·¤¿ÃæÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿µ¯ÍÑ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤â¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£