¡¡µð¿Í¤ÏµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤ÏÅêÂÇ¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¡£

¡¡£µ·î£±Æü¡¦¹­ÅçÀï¡ÊÅìµþ¥É¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î£±·³ÅÐÈÄ¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é°ÂÄê¤·¤¿Åêµå¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÃæÈ×¤Î´íµ¡¤âÇ´¤ê¤ò¸«¤»¡¢°ÜÀÒ¸å¼«¸ÊºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë£µ²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¤Æ£³°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÂÇ·â¤Ç¤â»°²ó¡¢º¸Ãæ´Ö¤Ø°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£

¡¡Åêµå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¾­¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î½ÕÀè¤«¤é¤Ï°ã¤¦¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤ÆÅê¤²¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¶Ã¤­¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬½Ð¤»¤¿¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¤¤­¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥È¤Îºî¤êÊý¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤³¤Ï¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤ò¶ì¤·¤¯¤·¤¿¡×¤È¡¢¼ý³Ï¤ÈÈ¿¾Ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡»°²ó¤Þ¤Ç¤Ï´°Á´¡£Æó²ó¤ÏÂ¼¾å¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¡¢·×£³»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÈ¿±þ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤Î´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£

¡¡¹ßÈÄ¤ÎºÝ¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤«¤éÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡ÖÀ¼±ç¤Ï¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ë¹»Ò¤Î¤Ä¤Ð¤ò¿¨¤ë·Á¤ÇÅú¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£Ë¹»Ò¤ò¼è¤Ã¤ÆÂç¡¹Åª¤Ë¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦À¼±ç¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï±þ¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£