²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¡¹ÎÍ¤ÎÃæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤¬ÎÞ¡ÖËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥À¥¦¥óÃæ¤ËÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤á
¡¡¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¡¦£±²óÀï¡¢¹ÎÍ£³¡Ý£±°°Àî»ÖÊ÷¡×¡Ê£·Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¡Ë
¡¡¹ÎÍ¤ÎÃæ°æÆ×°ìÉôÄ¹¤¬»î¹ç¸å¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥À¥¦¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà»þ´ÖÆâ¤Ç¤Ïµ¤¾æ¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÖÌîµå¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤â¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ°æÉôÄ¹¡££±·î¤ÎË½ÎÏ»ö°Æ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¥±¥¢¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÉôÄ¹¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤Ï°ì½ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£