¹ñ¾å¾Âç¡õÀ¾ÌÃ½Ù¡¢Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ï¡È24»þ´Ö¤Ä¤¤Ã¤¤ê¡É¡Ö¤É¤Ã¤×¤ê2¿Í¤Ç¤¤¤¿¡×¡ÚLove Sea ¡Á°¦¤Îµï¾ì½ê¡Á¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/07¡ÛÇÐÍ¥¤Î¹ñ¾å¾Âç¤ÈÀ¾ÌÃ½Ù¤¬7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖLove Sea ¡Á°¦¤Îµï¾ì½ê¡Á¡×´°À®ÈäÏª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÅÚÀ¸¿ðÊæ¡¢ÀîÄÅÌÀÆü¹á¡¢°½Éô¿¿Ìï´ÆÆÄ¡¢¸¶ºî¤ÎMAME Orawan Vichayawannakul¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¼ÇÉ÷²Ö¡¦Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¦À¾ÌÃ½Ù¤Îµ®½Å3¥·¥ç¥Ã¥È
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¹ñ¾å¤ÈÀ¾ÌÃ¡£¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¹ñ¾å¤Ï¡Ö½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿Æü¤¬¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤òÎý½¬¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢¥×¡¼¥ë¤Ç½é¤á¤Æ²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖËÍ¤ÎÊý¤¬Àè¤Ë¸½¾ì¤ËÃå¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡£½Ù¤¯¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ãÇò¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£(À¾ÌÃ¤¬±é¤¸¤ë)°¦¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤Çò¤¤¿Í¤ÎÌò¤Ç¡×¤ÈÀ¾ÌÃ¤ÎÈ©¤ÎÇò¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¹ñ¾å¤Ï¡Ö¤·¤«¤â¤½¤Î¤È¤¤ÎÉþÁõ¤¬¡¢Çò¤Î¾å²¼¤Ë¶âÈ±¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Çò¤¤ðË¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð¤¤¡Ö¤·¤«¤â¤¹¤´¤¯ÌÀ¤ë¤¤¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤Çò¤¤ðË¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¯¤é¤¤°¦¤µ¤ó¤Ç¡¢ËÜÊª¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢À¾ÌÃ¤Ï¡Ö¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢´í¸±¤Ê¥·¡¼¥ó¤âÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡Ê¹ñ¾å¤¬±é¤¸¤ë¡Ë³¤¿´¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ð¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê´¶¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¸À¤¤¡Ö¡ØËÍ¤ËÇ¤¤»¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Îý½¬¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡ØÀäÂÐ¤Ë¤³¤Î¿Í¤Ï½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Íê¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íê¤ì¤ë¤È¤«¡¢ÃË¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£
¹ñ¾å¤ÏËÜºî¤¬±éµ»½éÄ©Àï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¹ñ¾å¤Ï¡Ö¼Çµï¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç½Ù¤¯¤ó¤ÏÂçÀèÇÚ¤Ç¤¹¤·¡¢°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤ä¤ëÁ°¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡Ö³¤¿´¤Ï¥×¥í¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¤ÎÌò¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï±éµ»¤Îµ»½Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤È¤·¤ÆËÍ¤¬¤É¤·¤Ã¤È¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£±éµ»¤Ç¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ö¤ó¡¢¾¯¤·¤Ç¤âËÍ¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Çµ¤»ý¤Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
Åç¤Ç¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¾ÌÃ¤Ï¡ÖÅç¤Ç2½µ´Ö»£±Æ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤·¤«¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉô²°¤Ë2¿Í¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤Æ»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£2¿Í¤Ï·àÃæ¤Ç°¦¤¬½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹ñ¾å¤Ï¡Ö½Ù¤¯¤ó¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¤ÇÍ¼ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤Î¥¹¥à¡¼¥¸¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¡£ËÜÅö¤ËÆ±À³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
À¾ÌÃ¤Ï¡ÖÄ«»£±Æ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¡¢Ìë»£±Æ¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤ÆÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢¿²¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ä«¤Ë»£±Æ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦¡£24»þ´Ö¤Ä¤¤Ã¤¤ê¤Ç¤É¤Ã¤×¤ê2¿Í¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£¹ñ¾å¤â¡ÖËÜÅö¤Ë¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖTharnType¡×¤ä¡ÖLove in The Air¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¥¿¥¤BL¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿MAME»á¤¬À½ºî»Ø´ø¤òÌ³¤á¡¢2024Ç¯¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥¿¥¤BL¥É¥é¥Þ¡ÖLove Sea¡×¡£Æî¤ÎÅç¤È¥Ð¥ó¥³¥¯¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢º£¤â¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿Íµ¤ºî¤ÎÆüËÜ¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖLove Sea ~°¦¤Îµï¾ì½ê~¡×¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¢Æ±»þ¹ï¤ËFOD¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤Î¼ã¼êÇÐÍ¥¡¦¹ñ¾å¤ÈÀ¾ÌÃ¡£´ÆÆÄ¤ÏÂ¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë°½Éô¿¿Ìï»á¡¢ÅôÆØÀ¸»á¡¢¤Î¤à¤é¤Ê¤ª»á¤Î3¿Í¤¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤´¤È¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¥É¥é¥Þ¡ÖLove Sea ¡Á°¦¤Îµï¾ì½ê¡Á¡×
